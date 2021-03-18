Cуд ЕС получил рекомендацию отклонить иск Германии о доступе "Газпрома" к трубопроводу OPAL

Генеральный адвокат Суда Европейского Союза (ЕС) в Люксембурге Мануэль Кампос Санчес-Бордона рекомендовал Суду отклонить апелляцию Германии на решение об ограничении доступа российского "Газпрома" к мощностям газопровода OPAL.

Об этом сообщили в пресс-службе Суда ЕС в четверг, 18 марта, передает Deutsche Welle.

Генеральный адвокат указывает, что Германия аргументирует свою позицию главным образом тем, что "принцип энергетической солидарности является лишь политическим понятием, а не правовым критерием, непосредственно определяющим права и обязанности" ЕС и входящих в него стран.

Однако после проверки этого аргумента он пришел к выводу, что "солидарность упоминается в первичном праве ЕС в качестве ценности и цели, которые все в большей степени служат ориентирами для политических и экономических решений ЕС".

Как отмечает издание, мнение генерального адвоката носит сугубо рекомендательный характер, однако судьи нередко следуют этим рекомендациям.

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Как сообщалось, в декабре 2019 года Суд ЕС получил апелляционную жалобу Германии на решение об ограничении использования "Газпромом" мощностей газопровода OPAL.

Напомним, газопровод OPAL является сухопутным участком первой очереди "Северного потока".До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50%. В 2016 году российский концерн получил право использовать OPAL на 80-90% в долгосрочной перспективе, а при определенных условиях, в случае краткосрочной необходимости - на все 100%.

В сентябре 2019 года Суд ЕС по иску польского концерна PGNiG отменил это решение Еврокомиссии, сочтя его принятым "в нарушение основного принципа солидарности в энергетическом секторе".

После этого "Газпрому" пришлось сократить объемы транспортировки газа по "Северному потоку" на 12,8 млрд кубометров газа в год, а "Газпром" начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.