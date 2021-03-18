БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
627 0

Глава Оператора ГТС предложил построить новые газовые ТЭС на месте компрессорных станций

Глава Оператора ГТС предложил построить новые газовые ТЭС на месте компрессорных станций

ООО "Оператор ГТС Украины" прорабатывает варианты оптимизации газотраспортной системы и рассматривает возможность переоборудования 34 компрессорных станций в газовые электростанции.

Об этом глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Использование существующих площадок компрессорных станций позволит значительно сократить объем необходимых инвестиций в проекты создания балансирующих электростанций, так как такие площадки уже подключение к сетям ГТС и электросетям, и другую необходимую инфраструктуру. Фактически необходимо лишь установить турбину и генератор", – отметил Макогон.

Он напомнил, что закон запрещает "Оператору ГТС" производить и продавать электрическую энергию, поэтому к строительству электростанций возможно привлечение партнеров.

Макогон напомнил, что стремительный рост доли возобновляемых источников в производстве электроэнергии создает дополнительные вызовы для балансировки энергосистемы Украины. По данным НЭК "Укрэнерго", Украине нужно ввести не менее 2 ГВт высокоманевренных мощностей, способных не менее четырех раз в сутки обеспечить пуск и остановку с диапазоном регулирования не менее 80% от установленной мощности.

"Накопители электроэнергии не смогут полностью решить эту проблему. Поэтому использование газопоршневых и газотурбинных электростанций на газе – это стандартное и обоснованное решение", – отметил глава компании.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины в результате запуска газопровода "Северный поток-2". В частности, эти сценарии предполагают постепенный вывод из эксплуатации части компрессорных станций, которые не будут задействованы в производственных процессах.

Автор: 

Джерело:  Facebook
ГТС (414) Електрика (1240) Макогон Сергій (60) Оператор ГТС (453)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 