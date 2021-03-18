Глава Оператора ГТС предложил построить новые газовые ТЭС на месте компрессорных станций

ООО "Оператор ГТС Украины" прорабатывает варианты оптимизации газотраспортной системы и рассматривает возможность переоборудования 34 компрессорных станций в газовые электростанции.

Об этом глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Использование существующих площадок компрессорных станций позволит значительно сократить объем необходимых инвестиций в проекты создания балансирующих электростанций, так как такие площадки уже подключение к сетям ГТС и электросетям, и другую необходимую инфраструктуру. Фактически необходимо лишь установить турбину и генератор", – отметил Макогон.

Он напомнил, что закон запрещает "Оператору ГТС" производить и продавать электрическую энергию, поэтому к строительству электростанций возможно привлечение партнеров.

Макогон напомнил, что стремительный рост доли возобновляемых источников в производстве электроэнергии создает дополнительные вызовы для балансировки энергосистемы Украины. По данным НЭК "Укрэнерго", Украине нужно ввести не менее 2 ГВт высокоманевренных мощностей, способных не менее четырех раз в сутки обеспечить пуск и остановку с диапазоном регулирования не менее 80% от установленной мощности.

"Накопители электроэнергии не смогут полностью решить эту проблему. Поэтому использование газопоршневых и газотурбинных электростанций на газе – это стандартное и обоснованное решение", – отметил глава компании.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины в результате запуска газопровода "Северный поток-2". В частности, эти сценарии предполагают постепенный вывод из эксплуатации части компрессорных станций, которые не будут задействованы в производственных процессах.