"Укрзализныця" подписала меморандум с литовской LTG Сargo о развитии перевозок в Турцию

"Укрзализныця", транспортно-логистические компании "Укрферри" и "ФерриПлюс", а также LTG Cargo Ukraine, дочерняя компания LTG Cargo - грузовой компании крупнейшего железнодорожного бизнеса в Балтийских странах - Lietuvos Geležinkeliai, договорились о совместной реализации проекта развития международного мультимодального маршрута Турция-Украина-Литва-Польша.

Как сообщил исполнительный директор филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця" Эдвин Берзиньш, указанный меморандум был подписан 18 марта 2021 года, передает пресс-служба железнодорожной компании

Он уточнил, что речь идет о реализации работы маршрута порт "Карасу" (Турция) - железнодорожный терминал порта "Черноморск" (Украина) - Вильнюс/Каунас/порт "Клайпеда" (Литовская Республика)/Каунас - Белосток (Польша).

Так, подписанты меморандума договорились совместно проработать возможность организации регулярных интермодальных перевозок по указанному маршруту; о создании эффективного транспортного коридора между Черным и Балтийским морями, используя транспортно-пропускную способность всех задействованных стран, а также паромный транспорт.

Кроме этого, целью совместной работы будет увеличение железнодорожных перевозок грузов между Турцией и Центральной и Северной Европе, а также рост конкурентоспособности таких перевозок и, как следствие, их доходности.

"У Украины, которая является центром Европы, просто нет шанса не принимать во внимание все возможности развития мультимодальных и любых других перевозок между странами. Сегодняшний меморандум же подтверждает нашу решительную позицию по такого развития и крепкого партнерства", - подчеркнул Берзиньш.