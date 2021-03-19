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Еврокомиссия создала структуру для инноваций в малом бизнесе с бюджетом 10 миллиардов

Еврокомиссия создала структуру для инноваций в малом бизнесе с бюджетом 10 миллиардов

Европейская комиссия объявила о создании Европейского совета по инновациям (EIC) с бюджетом более 10 млрд евро на 2021-2027 годы для разработки и внедрения революционных инноваций малыми и средними предприятиями.

Об этом объявила исполнительный заместитель главы Еврокомиссии Маргрет Вестагер, передает Интерфакс-Украина

"Теперь у нас есть фонд поддержки малых и средних предприятий, который поможет им совершать прорывные инновации, получать доступ к акционерному капиталу и развивать инновационные стартапы. Это способ внедрять результаты исследований в бизнес и находить технологические и инновационные прорывы", – сказала замглавы ЕК.

Она отметила, что уникальность созданного совета в том, что он соединяет исследования в области новых технологий с программами поддержки и специальным фондом акционерного капитала.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
інновації (54) малий бізнес (173) Євросоюз (5099)


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