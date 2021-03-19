Принятие закона о регулировании работы коллекторов может затянуться до осени, – НБУ

Законопроект №4241, который содержит требования к работе коллекторских компаний, может быть принят во втором чтении и в целом осенью 2021 года.

Об этом рассказала первая заместительница председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

Документ вводит ряд требований и запретов на деятельность коллекторов, а также устанавливает ответственность за их нарушение

В частности, Рожкова объяснила, почему необходимость в законопроекте возникла именно сейчас.

"Первое – после кризиса 2014-2015 годов банки достаточно длительный период очень слабо и неактивно кредитовали, поэтому эту нишу стали занимать финансовые компании. Второй момент – это развитие технологий, которые подтолкнули так называемую финансовую инклюзию. То есть сложилась ситуация: банковский сектор снизил активность, финансовые компании начали занимать эту нишу, плюс технологии позволили осуществлять определенные действия дистанционно", – сказала Рожкова.

Законопроект расширяет полномочия НБУ в этой сфере. В частности, Нацбанк сам сможет принимать решение – зачислять фирму к коллекторским или нет. Также законодательно будет определен термин "коллекторская компания", а НБУ будет осуществлять реестр таких организаций.

В Нацбанке отмечают еще одно положительное новшество: законопроект обяжет корректно подавать рекламу. Это, в частности, касается "займов под 0%", в рекламе которых не упоминается о скрытых комиссиях.

"Люди не привыкли вычитывать эти договоры, не привыкли сопоставлять какие-то цифры, они достаточно легко относятся к таким обещаниям как "кредит под 0%". Со временем эта проблема у нас исчезнет. Ведь мы будем не только продолжать реформирование финансового сектора, но будем повышать финансовую грамотность граждан, продолжим борьбу с "серой" и "теневой" экономикой и все эти потоки наконец сойдутся в финансовой системе официально", – уточнила Рожкова.

Как сообщалось, в конце января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности", который, в частности, обязывает коллекторские компании соблюдать требования к этического поведения и правил взаимодействия с должником.

Законопроект №4241 предусматривает основные требования к работе коллекторов. Например, будет запрещено: звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день; сообщать о долге третьим лицам; требовать от родственников погасить долги.

Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками. Для этого НБУ планирует разработать базовые нормы корректного общения коллекторов.

Согласно отчету НБУ, в 2020 году было зафиксировано 2 169 обращений по поводу коллекторской деятельности небанковских финансовых учреждений и 163 - по поводу банков. Это с учетом того, что в прошлом году из-за карантина банки были лояльны к должникам. Обычно таких заявлений - около полутысячи в месяц.