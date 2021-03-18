Минобороны подтвердило: разработанная за 580 миллионов программа для ВСУ может оказаться непригодной. ВИДЕО

В Министерстве обороны подтвердили, что система управления Вооруженными Силами "Дзвін-АС", на разработку которой потратили за четыре года свыше 580 млн грн, не соответствует техническому заданию и может быть вообще признана непригодной к использованию.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны после выхода расследования программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В министерстве отмечают, что расследование во многом базируется на материалах внутреннего аудита Минобороны, которым были установлены факты несоответствия изготовленного опытного образца начальном техническому заданию и ряд замечаний в отношении созданного программного продукта.

"Кроме того, аудитом идентифицирован риск невозможности (нецелесообразности) дальнейшего использования результатов опытно-конструкторской работы", – признают в Минобороны.

В частности, согласно выводам аудиторов, потери министерства могут составить 550,7 млн грн из 580 млн грн, которые потрачены на создание проекта по состоянию на 14 декабря 2020 года.

"До выводов по результатам работы правоохранительных органов, в частности, Государственного бюро расследований, министром обороны было приостановлено дальнейшее финансирование данной работы. Ввод системы в эксплуатацию до завершения расследования невозможен", – сказано в сообщении.

С целью предупреждения возникновения подобных рисков Минобороны обещает начать аудиторскую проверку всех опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий.

Перед этим журналисты Bihus.Info обнародовали расследование о провале проекта "Дзвін-АС", в рамках которого планировалось разработать важнейше для армии программное обеспечение - система управления вооруженными силами. Разработку военные заказали у ООО "Эверест Лимитед", которое раньше такими работами не занималось. На разработку потратили 580 млн грн бюджетных средств. Но аудит обнаружил в "Колоколе" такое количество недостатков и проблем, его внедрение в армии может оказаться вообще нецелесообразным и невозможным.

Работа над проектом длилась 4 года, за это время смета рос, ведь заказчик с подрядчиком постоянно меняли план и объем работ. В том числе 12 раз исправляли техзадания, из-за чего постоянно корректировали рабоче-конструкторскую документацию. За одни только эти корректировки, как за отдельный кусок работ, "Эвересту" заплатили 115 млн грн (это 20% общей стоимости проекта). Еще на 255 млн грн стоимость "Дзвону" выросла из-за того, что чиновники решили утроить количество пунктов управления, которые должен был оборудовать "Эверест", и вместо запланированных 4 комплексов закупили 12.

Летом 2020 года, за несколько месяцев до сдачи проекта, СБУ инициировало аудиторскую проверку, сначала финансовую, а затем осенью - комплексный аудит по проекту в целом. Аудит проводил Департамент внутреннего аудита Минобороны. Общий вывод аудита таков: софт не соответствует поставленной задаче, поэтому дальнейшее использование "Дзвону" может быть вообще нецелесообразным, а закупка до 12 комплексов ничем не обоснована, поэтому соответственно переплата в 255 млн грн могла вообще быть лишней.