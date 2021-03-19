СБУ обнаружила в Днепре незаконный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен.

Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло убытков госбюджету в особо крупных размерах, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, конвертцентр организовал представитель днепровского бизнеса, клиентами были около 30 местных предприятий, в том числе и государственных.

"Через фиктивные фирмы дельцы вносили ложные ведомости в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть совершали так называемую налоговую "скрутку", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства будет проведен ряд экономических экспертиз, направленных на установление точного размера убытков, нанесенных государству.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и транспортных средствах участников схемы. В результате изъяли более 1 млн грн, бухгалтерскую документацию, печатки фиктивных и государственных предприятий, компьютеры с черной бухгалтерией.