Германия предложила США усилить поддержку Украине в обмен на достройку "Северного потока-2", – СМИ

Германия предлагает США усилить собственную поддержку Украине с тем, чтобы Америка отказалась от дальнейших санкций и дала возможность достроить газопровод "Северный поток 2".

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах в Берлине, передает Интерфакс-Украина

"Экономическая судьба Украины тесно связана со спорным российским балтийским газопроводом "Северный поток 2": чтобы иметь возможность завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой американской администрации Джо Байдена усилить поддержку Украины", – пишет газета.

В случае, если газопровод будет достроен, Россия может напрямую поставлять газ в ЕС, минуя Украину, поясняет издание предложение правительства ФРГ.

На пятницу в Берлине намечен экономический форум, в котором примет участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Как ожидается, канцлер Ангела Меркель постарается убедить немецких предпринимателей оказывать Украине больше поддержки.

По информации газеты, "на полях" форума планируется договориться о разработке первого пилотного проекта в сфере водородной энергетики. В проекте участвуют правительства двух стран, компания Siemens Energy и украинский энергоконцерн "ДТЕК" Рината Ахметова, стоимость проекта оценивается в 25 млн евро, речь идет об электролизной установке мощностью в 8,5 МВт, которую планируется разместить в Мариуполе (Донецкая обл.).