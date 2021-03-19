Закупленные для таможни три года назад сканеры до сих пор не введены в эксплуатацию, – Рябикин

Семь закупленных в прошлые годы и установленных в 2020 году таможенных сканеров еще ожидают полноценного запуска.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин в ходе форума "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.

"У нас 74 пункта пропуска. А мы имеем семь закупленных в прошлом году, но еще не введенных в эксплуатацию полностью сканеров (те, что работают, функционируют в тестовом режиме). И 17 американских старых сканеров", – сказал он.

По словам Рябикина, некоторые из этих сканеров работают в тестовом режиме.

Также он сообщил, что с апреля таможни перейдут на контрактную форму найма персонала.

"Мы переводим с апреля весь персонал после полной переаттестации на контрактную форму. Пока в рамках бюджета этого года нам удалось поднять зарплатные начисления в полтора раза", - сказал глава ведомства.

Как отметил глава Гостаможни, обсуждается предложение создать спецфонд бюджета, куда бы направлялись все средства от того, что было конфисковано по факту правонарушений. При этом часть этих средств должна идти на стимулирование сотрудников, зафиксировавших правонарушение.

Как сообщалось, все семь стационарных сканирующих систем на таможне были запущены в работу в тестовом режиме еще в марте 2020 года, сообщал на то время глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) 1 августа 2018 года подписала соглашение с китайской Nuctech Company Limited, которая стала победителем по двум лотам торгов на поставку сканирующих систем для таможни.

Согласно договору, китайская компания была обязана поставить 7 сканирующих систем для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров, предназначенных для оснащения пунктов пропуска на сумму 482,4 млн грн.

Однако впоследствии оказалось, что часть сканеров не была вовремя оплачена, а поступившая техника так и не начала работу. Государственное бюро расследований (ГБР) начало предварительное расследование по этим фактам.