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Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС выросли за неделю на 30 копеек

Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС выросли за неделю на 30 копеек

За неделю 12-19 марта средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 30 копеек – до 15,69 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 40 копеек и 50 копеек – до 16,39 грн/л и 11,46 грн/л соответственно. Автогаз на станциях консолидированной группы "Приват" подорожал на 29-31 копеек – до 14,98-15,01 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал до 15,95 грн/л и 15,93 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 28 копеек – до 16,17 грн/л.

Такие сети как BVS, "Авантаж 7", "Автотранс" и другие подняли цены на 10 44 копеек.

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Джерело:  enkorr
АЗС (1588) скраплений газ (1141)


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