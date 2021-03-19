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Компании из ЕС оборудовали судно для "Северного потока-2" в обход санкций, – DW

Компании из ЕС оборудовали судно для

Европейские компании обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский", который планируется задействовать для достройки газопровода "Северный поток-2", на общую стоимость не менее $10 миллионов.

Как пишет Deutsche Welle, "Черский" перебросили на Балтику с Дальнего Востока в полуготовом состоянии – на судне не было оборудования для сварки и прокладки труб.

По информации из базы российской таможни, доступной через информационный сервис ImportGenius, с августа 2020 года итальянская компания Nuova Patavium поставляла оборудование для обработки кромок труб и электрогидравлические силовые блоки к нему в немецкий порт Мукран на Балтийском море, где оно устанавливалось на трубоукладчик "Академик Черский".

Как выяснило издание, для поставок в обход санкций США использовалась норма, что они не распространяются на товары и услуги стоимостью менее $1 млн или $5 млн в течение года.

В июле 2020 года США ужесточили санкции против "Северного потока-2". После этого Nuova Patavium начала продавать оборудование вместо владельца "Академика Черского" компании "Система-СПБ" из Санкт-Петербурга, которая стала импортировать из Европы оборудование для трубоукладчика.

В частности, "Система-СПБ" покупала оборудование для "Черского" еще у одной итальянской компании – Opus SRL, которая поставила элементы пневматического центратора для автоматической сварки труб. Две недели спустя это оборудование прибыло к немецкому порту Мукран уже как собственность "дочки" "Газпром регионгаз".

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Кроме того, компания Vermaat Technics BV из Нидерландов оборудовала "Академик Черский" ультрасовременной компьютеризированной системой для внешней орбитальной сварки Veraweld Torch System D. Оборудование продавали не напрямую владельцу "Черского", а российской дочке – ООО "Вермаат Сервис". Но если до июля прошлого года оборудования поставлял в Россию сам производитель, то после усиления санкций США поставщиком стала созданная незадолго до того компания BHS International BV, оформленной на россиян.

В целом компьютеризированная сварочная аппаратура из Нидерландов на "Академике Черском", согласно таможенным декларациям, обошлась российской госкомпании в $4,9 млн.

Как ожидается, "Академик Черский" приступит к укладке труб уже в конце марта и закончит работы летом. После дооснащение современным итальянским и нидерландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.

Как сообщалось, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал заявление, в котором призвал участников проекта трубопровода "Северный поток-2" прекратить работы, предупредив, что они находятся под угрозой санкций США.

Американские законодатели от обеих партий настаивают на том, чтобы администрация Байдена приняла более жесткие меры для остановки "Северного потока-2" после того, как новые санкции затронули только одно судно – Fortuna, в отношении которого санкции уже были введены администрацией Трампа.

Автор: 

Джерело:  Deutsche Welle
газ (7929) газопровід (1179) Газпром (2554) санкції (4381) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+39
Як і Сіменс з турбинами в Крим (3,14дораси за гроші зроблять що завгодно)
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19.03.2021 15:54
+30
Двуликий Евросоюз...

"Конфликт на востоке Украины, вызванный агрессией со стороны РФ и незаконной оккупацией Крымского полуострова, остается серьезным вызовом европейской безопасности. Вот почему Европейский Союз в очередной раз продлил санкции Источник: https://censor.net/ru/n3254303"

грош цена этим санкциям, если:

"Европейские компании оборудовали судно для "Северного потока-2" в обход санкций - DW"
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19.03.2021 15:52
+25
Смешно читать как немцы, строящие этот самый Северный поток, разоблачают итальянцев продавших сварочный аппарат.
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19.03.2021 16:35
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Попали макаронники=)
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19.03.2021 15:08 Відповісти
Як і Сіменс з турбинами в Крим (3,14дораси за гроші зроблять що завгодно)
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19.03.2021 15:54 Відповісти
Перед дядюшкой Джо придется ответить.
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19.03.2021 15:58 Відповісти
думаете зря Голливуд культивировал выражение - "извини, ничего личного - только бизнес". Бабло - вот чему научили человечество за века эволюции, христианизации и законы морали))
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19.03.2021 20:37 Відповісти
вот именно !

в данном случае в опасности американские бабло и интересы
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20.03.2021 14:08 Відповісти
Двуликий Евросоюз...

"Конфликт на востоке Украины, вызванный агрессией со стороны РФ и незаконной оккупацией Крымского полуострова, остается серьезным вызовом европейской безопасности. Вот почему Европейский Союз в очередной раз продлил санкции Источник: https://censor.net/ru/n3254303"

грош цена этим санкциям, если:

"Европейские компании оборудовали судно для "Северного потока-2" в обход санкций - DW"
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19.03.2021 15:52 Відповісти
Смешно читать как немцы, строящие этот самый Северный поток, разоблачают итальянцев продавших сварочный аппарат.
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19.03.2021 16:35 Відповісти
DW - не будівельники, а ЗМІ. Різницю вловлюєте?
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19.03.2021 17:19 Відповісти
Нет .... там сірого вещества нет
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19.03.2021 21:13 Відповісти
Бажаю великих санкцій всім європейським компаніям які допомагають кацапам

з цим лайнопроводом
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19.03.2021 18:47 Відповісти
вот такие стандарты
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19.03.2021 18:53 Відповісти
В принципе это все что нужно знать про еврошлюх, "санкции" и европейскую "демократию". При этом правительства всех стран ЕС прекрасно понимают, что северный поток 2 кацапам нужен исключительно ради возможности полномасштабного вторжения в Украину, а мы и дальше слушаем "ценные советы" от еврошлюх, выполняем практически все их прихоти (ну кроме тех, которые затрагивают интересы маланских мародеров из банд зельцмана-вальцмана, например судебной реформы или борьбы с коррупцией).
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19.03.2021 19:02 Відповісти
увы, друже, таких прямых выражений толерастное общество не воспринимает. Оно разучилось думать так, как это в заложено природой человеку. Они вырастили людей в матрице понятий, законов, религиозных догм - нечто такое, от которого, возможно, уже сами содрогаются. В этой связи хотелось бы понять, что Англия и англичане, как умный и дальновидный народец, удрали с этого крысино-продажного общества, смутно сознавая, что ноги нужно делать несмотря ни на что))
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19.03.2021 20:43 Відповісти
если англичане по твоему "народец" - то кто ж тогда кацапы? микробы? первобытный бульон?
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19.03.2021 21:26 Відповісти
"это росия. Здесь русью пахнет"
Европейские компании оборудовали судно для "Северного потока-2" в обход санкций, – DW - Цензор.НЕТ 569
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19.03.2021 22:33 Відповісти
Кто бы что не говорил, а немцы очень заинтересованы в новой трубе с газом (а там и другие европейские страны подтянуться).
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19.03.2021 22:29 Відповісти
Работа возобновилась по строительству ? Тогда кранты . При Трампе такого не было .
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20.03.2021 04:07 Відповісти
вот поэтому зелёную плесень нужно срочно смывать в унитаз а хоть бы и путч если 3/4 никак
не въедут что бубочка не менее опасен чем завгар и выбор демократия или Украина то нах
такую демократию.
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20.03.2021 05:30 Відповісти
А шо? Час лікує! Дехто зрозумів що таке "демокртія", бабло, зацікавленість у прибутку, чесність, мораль та ін. Це бізнес, дітки! А його подвалинами є дохід та гроши! Все останне ...дрібниці: життя людське, голод мільйонів людей, жебратство мільярдів і в развинутих країнах тєж! Яке увтатковання для РФ? За гроши? За прибуток після завершення будивніцтва? Санкції США? Про що Ви говорите! Хай ругаються Президенти, хочь матом, головне щоб був бізнес і бабло!!!
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20.03.2021 09:39 Відповісти
Якщо українці тричі вперто обирають собі в лідери шахраїв, пройдисвітів і російських шпигунів, то навіщо цей непотріб європейцям? Відгородяться від нас і подарують цапам дебілів, нехай роблять з нами все, що хочуть
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20.03.2021 16:21 Відповісти
А чого тричі, Кравчук член цк, комуняка, Кучма теж червоний дирехтор, але трошки перекрашений, а за решту лайна я вже й говорити не хочу, не знаю кого Ви не враховуєте, це ваше право, а для мене всі, як вони себе називають політики, це просто бариги, готові продати за готівку, що завгодно і кого завгодно, прикриваючись гаслами захісту Держави, надивився і наслухався з 91 року.
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20.03.2021 21:26 Відповісти
Після Юлі і Юща українці вже мали подорослішати політично. Але українці послухали іуд продажних, що Юля і Янек одне і те саме, і проголосували противсіх. І досі не визнали свою помилку. Кому такі дебіли самозакохані потрібні, що своїх помилок не визнають???
В паРашу!!!!!!!!
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20.03.2021 23:06 Відповісти
Не тричі, а вже П'ЯТЬ... П'ЯТЬ... раз підряд!
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21.03.2021 10:59 Відповісти
Продажная Европа наступает на те же грабли как перед второй мировой войной . Но после захвата Гитлером Европы , европейцы жили довольно таки мирной обыденной жизнью - работали магазины,цирюльни , народ не голодал как в Украине и европейцев Гитлер не уничтожал как украинцев .Гитлер вывозил Землю из Украины чернозём .Сейчас идёт повтор того же Геноцида Украинского народа . .Поэтому Украине нельзя надеятся на Европу или США . Как только в Украине появится ядерная бомба разговор будет совсем другой .Ракета способная доставить ядерную бомбу до Берлина и Москвы сразу вправит мозги врагам Украинского народа.Ядерная бомба способная уничтожить Европейский континент и сибирь застаквит любого уважать Украину.На курс доллара насрать.На кредиты мвф насрать.Никуда они не денутся . Сядут все за стол переговоров .Все остальные разговоры про демократию про толерантность и прочую ахинею это для дурачков.
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21.03.2021 09:03 Відповісти
Бізнесгниди, вони і в Європі є бізнесгнидами, не тільки в Україні!...
А життя, за правилами встановленими бізнесгнидами, називається "європейськими цінностями"!
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21.03.2021 10:52 Відповісти
Компании из ЕС оборудовали судно для "Северного потока-2" в обход санкций, – DW - Цензор.НЕТ 9790
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21.03.2021 13:37 Відповісти

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