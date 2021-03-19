Компании из ЕС оборудовали судно для "Северного потока-2" в обход санкций, – DW
Европейские компании обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский", который планируется задействовать для достройки газопровода "Северный поток-2", на общую стоимость не менее $10 миллионов.
Как пишет Deutsche Welle, "Черский" перебросили на Балтику с Дальнего Востока в полуготовом состоянии – на судне не было оборудования для сварки и прокладки труб.
По информации из базы российской таможни, доступной через информационный сервис ImportGenius, с августа 2020 года итальянская компания Nuova Patavium поставляла оборудование для обработки кромок труб и электрогидравлические силовые блоки к нему в немецкий порт Мукран на Балтийском море, где оно устанавливалось на трубоукладчик "Академик Черский".
Как выяснило издание, для поставок в обход санкций США использовалась норма, что они не распространяются на товары и услуги стоимостью менее $1 млн или $5 млн в течение года.
В июле 2020 года США ужесточили санкции против "Северного потока-2". После этого Nuova Patavium начала продавать оборудование вместо владельца "Академика Черского" компании "Система-СПБ" из Санкт-Петербурга, которая стала импортировать из Европы оборудование для трубоукладчика.
В частности, "Система-СПБ" покупала оборудование для "Черского" еще у одной итальянской компании – Opus SRL, которая поставила элементы пневматического центратора для автоматической сварки труб. Две недели спустя это оборудование прибыло к немецкому порту Мукран уже как собственность "дочки" "Газпром регионгаз".
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Кроме того, компания Vermaat Technics BV из Нидерландов оборудовала "Академик Черский" ультрасовременной компьютеризированной системой для внешней орбитальной сварки Veraweld Torch System D. Оборудование продавали не напрямую владельцу "Черского", а российской дочке – ООО "Вермаат Сервис". Но если до июля прошлого года оборудования поставлял в Россию сам производитель, то после усиления санкций США поставщиком стала созданная незадолго до того компания BHS International BV, оформленной на россиян.
В целом компьютеризированная сварочная аппаратура из Нидерландов на "Академике Черском", согласно таможенным декларациям, обошлась российской госкомпании в $4,9 млн.
Как ожидается, "Академик Черский" приступит к укладке труб уже в конце марта и закончит работы летом. После дооснащение современным итальянским и нидерландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.
Как сообщалось, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал заявление, в котором призвал участников проекта трубопровода "Северный поток-2" прекратить работы, предупредив, что они находятся под угрозой санкций США.
Американские законодатели от обеих партий настаивают на том, чтобы администрация Байдена приняла более жесткие меры для остановки "Северного потока-2" после того, как новые санкции затронули только одно судно – Fortuna, в отношении которого санкции уже были введены администрацией Трампа.
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в данном случае в опасности американские бабло и интересы
"Конфликт на востоке Украины, вызванный агрессией со стороны РФ и незаконной оккупацией Крымского полуострова, остается серьезным вызовом европейской безопасности. Вот почему Европейский Союз в очередной раз продлил санкции Источник: https://censor.net/ru/n3254303"
грош цена этим санкциям, если:
"Европейские компании оборудовали судно для "Северного потока-2" в обход санкций - DW"
з цим лайнопроводом
не въедут что бубочка не менее опасен чем завгар и выбор демократия или Украина то нах
такую демократию.
В паРашу!!!!!!!!
А життя, за правилами встановленими бізнесгнидами, називається "європейськими цінностями"!