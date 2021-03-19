Компании из ЕС оборудовали судно для "Северного потока-2" в обход санкций, – DW

Европейские компании обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский", который планируется задействовать для достройки газопровода "Северный поток-2", на общую стоимость не менее $10 миллионов.

Как пишет Deutsche Welle, "Черский" перебросили на Балтику с Дальнего Востока в полуготовом состоянии – на судне не было оборудования для сварки и прокладки труб.

По информации из базы российской таможни, доступной через информационный сервис ImportGenius, с августа 2020 года итальянская компания Nuova Patavium поставляла оборудование для обработки кромок труб и электрогидравлические силовые блоки к нему в немецкий порт Мукран на Балтийском море, где оно устанавливалось на трубоукладчик "Академик Черский".

Как выяснило издание, для поставок в обход санкций США использовалась норма, что они не распространяются на товары и услуги стоимостью менее $1 млн или $5 млн в течение года.

В июле 2020 года США ужесточили санкции против "Северного потока-2". После этого Nuova Patavium начала продавать оборудование вместо владельца "Академика Черского" компании "Система-СПБ" из Санкт-Петербурга, которая стала импортировать из Европы оборудование для трубоукладчика.

В частности, "Система-СПБ" покупала оборудование для "Черского" еще у одной итальянской компании – Opus SRL, которая поставила элементы пневматического центратора для автоматической сварки труб. Две недели спустя это оборудование прибыло к немецкому порту Мукран уже как собственность "дочки" "Газпром регионгаз".

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Кроме того, компания Vermaat Technics BV из Нидерландов оборудовала "Академик Черский" ультрасовременной компьютеризированной системой для внешней орбитальной сварки Veraweld Torch System D. Оборудование продавали не напрямую владельцу "Черского", а российской дочке – ООО "Вермаат Сервис". Но если до июля прошлого года оборудования поставлял в Россию сам производитель, то после усиления санкций США поставщиком стала созданная незадолго до того компания BHS International BV, оформленной на россиян.

В целом компьютеризированная сварочная аппаратура из Нидерландов на "Академике Черском", согласно таможенным декларациям, обошлась российской госкомпании в $4,9 млн.

Как ожидается, "Академик Черский" приступит к укладке труб уже в конце марта и закончит работы летом. После дооснащение современным итальянским и нидерландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.

Как сообщалось, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал заявление, в котором призвал участников проекта трубопровода "Северный поток-2" прекратить работы, предупредив, что они находятся под угрозой санкций США.

Американские законодатели от обеих партий настаивают на том, чтобы администрация Байдена приняла более жесткие меры для остановки "Северного потока-2" после того, как новые санкции затронули только одно судно – Fortuna, в отношении которого санкции уже были введены администрацией Трампа.