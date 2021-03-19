Нацбанк расследует сотрудничество с Kroll о выводе из "Приватбанка" $5,5 миллиарда, – Рожкова

Национальный банк Украины ведет внутреннее расследование касательно сотрудничества Нацбанка с компанией Kroll Inc., консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters в деле о выводе из "Приватбанка" $5,5 млрд до его национализации.

Об этом сообщила первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook.

"Сегодня уже и внутри НБУ ведутся внутренние расследования касательно нашего сотрудничества с агентством Kroll и юридическими советниками. Сотрудничества, целью которого было и есть защита интересов государства", – написала Рожкова.

Рожкова добавила, что подобные действия наносят мощный удар по репутации и имиджу Украины на международной арене, так как сегодня внимание международных партнеров максимально приковано к расследованию мошеннических действий в "Приватбанке".

В то же время, как сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе НБУ, Нацбанк продолжает защищать законность решений по национализации "Приватбанка" и твердо стоит на позиции, что виновные в злоупотреблениях лица должны быть привлечены к ответственности за доведение до банкротства крупнейшего банка в Украине.

"НБУ способствовал проведению правоохранительными органами расследований по этим злоупотреблениям. Взаимодействие Нацбанка со всеми правоохранительными органами происходит с соблюдением НБУ требований касательно тайны следствия и правового режима раскрытия банковской тайны", – указано в сообщении.

Регулятор также призвал СМИ воздержаться от распространения неподтвержденной информации о незаконном выводе средств из "Приватбанка" до момента получения официальных комментариев от правоохранительных органов.

Как сообщалось, согласно информации в СМИ, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Рожковой и нескольких других сотрудников центробанка, участвовавших в расследовании и национализации "Приватбанка" в 2016 году, по обвинению в государственной измене и растрате.