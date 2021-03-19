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НАБУ сообщило о сложностях с вручением подозрения Каськиву по делу олимпиады Януковича

НАБУ сообщило о сложностях с вручением подозрения Каськиву по делу олимпиады Януковича

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обратилось к Мминистерству иностранных дел с просьбой посодействовать в получении от Панамы согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива в уголовном производстве по хищению бюджетных средств, предназначенных на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.

Об этом в НАБУ сообщили на запрос программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

В НАБУ сообщили, что привлечение Каськива к ответственности заблокировано правоохранителями Республики Панама. Поэтому детективы направили обращение на имя заместителя министра иностранных дел Евгения Енина с просьбой провести переговоры с уполномоченными представителями Панамы с целью получения соответствующего разрешения.

"Детективы собрали достаточно доказательств для того, чтобы сообщить о подозрении бывшему главе Госинвестпроекта. Однако, есть определенный нюанс. По условиям экстрадиции (Владислава Каськива, – ред.), которую Генеральная прокуратура осуществила еще в 2017 году. Эти условия экстрадиции предусматривают его выдачу исключительно по тем статьям , которые были указаны ГПУ тогда, когда они это требование формировали и направляли в Панаму", – сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

"Поэтому его привлечения к уголовной ответственности уже в рамках дела НАБУ – то есть, это другие статьи чем те, по которым обращалась прокуратура, – требует отдельного согласования панамской стороны", – пояснила спикер НАБУ..

Напомним, в 2016 году Панама удовлетворила запрос Генпрокуратуры под руководством Юрия Луценко о выдаче Владислава Каськива для привлечения к ответственности в рамках расследования уголовного производства в отношении хищения госсредств в 2012-2013 годах в размере 7,5 млн грн. В 2017 году Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину.

С 2018 года детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование хищения, отмывание и легализации денег, выделенных из госбюджета для реализации национальных проектов, в частности, "Олимпийская надежда - 2022". Ответственным за реализацию проекта был Владислав Каськив, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект.

В том же 2018 году Генпрокуратура обратилась к властям Панамы с просьбой дать согласие на привлечение Каськива к уголовной ответственности в рамках производства, которое расследует НАБУ. Но в 2019 году Панама отказала в этом, объясняя тем, что ранее Генпрокуратура уже предоставила безотзывные гарантии непредъявления Каськиву обвинений за преступления, которые не были указаны в запросе о его экстрадиции.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, который ранее в должности заместителя генпрокурора непосредственно занимался экстрадицией Каськива, рассказал, что МИД по просьбе НАБУ уже работает над тем, чтобы провести дополнительные переговоры с панамской стороной.

Он также сообщил, что МИД направил поручение в посольство Украины в Мексике, которое по совместительству выполняет функции посольства Украины в Республике Панама, чтобы там выяснили позицию панамской стороны.

Как сообщалось, НАБУ проверяет причастность народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлии и Сергея Левочкиных к уголовным преступлениям в рамках расследования хищения средств Госинвестпроекта, предназначенных на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.

По данным OCCRP (Международного центра исследования коррупции и организованной преступности) Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Через эту компанию, по версии НАБУ, выводили средства из государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Каськив.

В то время Teleferic Holdings GMB была оформлена на австрийца Гернота Лейтнера.

Ранее в Офисе президента сообщали, что представители государства и ООО "Боржава Эссет" готовят меморандум о создании в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава", в частности, для возможной подачи заявки для получения права проведения зимних Олимпийских игр.

Конечным владельцем ООО "Боржава Эссет" через словацкую компанию "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." значится тот же австриец Гернот Ляйтнер, а ряд задействованных в новом проекте людей связаны с Каськивым.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости строительства инфраструктурных объектов чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. Подготовка к проведению Олимпиады в Украине в 2022 году также была одной из инициатив экс-президента Виктора Януковича.

Автор: 

Джерело:  Радио Свобода
НАБУ (1529) Каськів (51) Льовочкін Сергій (43) Олімпіада (37) Льовочкіна Юлія (29) Панама (34)


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Топ коментарі
+8
Вручите дерьмаку, татарову, портняжке, каломойше.
Они рядом, через дорогу. Даже не вспотеете!
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19.03.2021 22:06
+4
Це просто капець. Дозвольте нам шановні панамці притягнути нашого злодія до відповідальності, а то він продовжує красти. Каськів стільки накрав, що зараз навіть у НАБУ є що заслати щоб запутали все на світі.
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20.03.2021 12:56
+2
Те же, что крали при Януковиче (Каськив, Левочкины и те же связанные с ними люди) собираются красть и сейчас, только Янукович изменился на Зеленского и "Олимпийская надежда" на "Боржаву"
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20.03.2021 15:10
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Вручите дерьмаку, татарову, портняжке, каломойше.
Они рядом, через дорогу. Даже не вспотеете!
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19.03.2021 22:06 Відповісти
Це просто капець. Дозвольте нам шановні панамці притягнути нашого злодія до відповідальності, а то він продовжує красти. Каськів стільки накрав, що зараз навіть у НАБУ є що заслати щоб запутали все на світі.
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20.03.2021 12:56 Відповісти
Це він з нашої точки зору злодій. В Панамі він нічого не вкрав і з їх точки зору є інвестором в панамську економіку. Та власне всі наші злодії є інвесторами в закордон. Особливо в ЕС.
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21.03.2021 11:23 Відповісти
Саме так!
І на цьому моменті славнозвісні європейські і інші демократії соромливо прикривають віченьки "нічо не знаємо. хароший мущина, стіки бабла привіз... Звідки-звідки бабло? Вкрав у народу України? Народ зубожіє? ой лишенько.... ну шо ж ви так... смотрєть за вєщамі надо, когда в комнату заходішь... ну всьо, пока, большой прівєт! Шо-шо? Видати Україні? Ой, баба глуха, не чує"
Це короткий пересказ наступних переговорів.
Але, власне, ніхто не цікавиться так само джерелами інвестицій в Україну (ну це коли вони були, звичайно, при Баризі і Кровавом мародьорє Порошенко)
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22.03.2021 09:54 Відповісти
Те же, что крали при Януковиче (Каськив, Левочкины и те же связанные с ними люди) собираются красть и сейчас, только Янукович изменился на Зеленского и "Олимпийская надежда" на "Боржаву"
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20.03.2021 15:10 Відповісти
..особенно умиляет вот этот абзац: "детективы направили обращение на имя заместителя министра иностранных дел Евгения Енина с просьбой провести переговоры с уполномоченными представителями Панамы с целью получения соответствующего разрешения".. ******..
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20.03.2021 17:25 Відповісти
Із США Панама так теж вирішує питання по екстрадиції?
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20.03.2021 20:16 Відповісти
С Каськивым всё давно понятно. Но почему-то ни НАБУ , ни прокуратура с СБУ не вспоминают про другие его дела вместе с замом своим Демьянюком по Госинвестпроекту. Там госизменой и шпионажем попахивало по ходу. Кто помнит?
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20.03.2021 21:47 Відповісти
Блд реально это ж Каськив с Демьянюком тогда замутили всю эту тему с LNG- терминалом на юге, типа жидкий газ получать с европы и Америки и быть энергетически независимыми. Бимба тогда в костюмчике и галстуке пришёл договор подписывать, а Демьянюк ему левого чувака подсунул типа инструктора по лыжам ))
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20.03.2021 22:12 Відповісти
Откуда вы знаете может Янык с Азировым были в курсах и в доле с Каськивым и Демьянюком, когда собирались контракт подписывать ? Вместе попилить нормально бюджет, а этим клоунам за лыжного инструктора долю малую кинуть
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20.03.2021 22:20 Відповісти
Да там история мутная с этим Демьянюком, он по ходу объявился уже при Яныке президенте ниоткуда и сразу стал темы разные предлагать на высшем уровне. Говорят его из Рашки пристегнули к Каськиву, типа агент он рашкостанский
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20.03.2021 22:31 Відповісти
Я тоже думаю что он агент российский, так провернул дело с терминалом и лыжником этим что весь мир ржал на Украиной и отпугнул всех инвесторов кто был заинтересован
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20.03.2021 22:42 Відповісти
Да сто пудов агентура путинская была внедрена в украинскую власть при Яныке. Кстати есть слухи что он никуда не делся и до сих пор в Украине шустрит по каким-то проектам, пытается что-то пилить, куда-то втереться. Никто не в курсе ?
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20.03.2021 22:53 Відповісти
Ска неужели в стране нет органов, которые заинтересуются этим типом Демьянюком, под носом ведь вашим бегает, доставать с Панамы не надо
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20.03.2021 23:29 Відповісти
А шо хоть один решала сел? И не сядет. Он много знает так как имел "дела" со всей верхушкой.
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21.03.2021 11:27 Відповісти
надо больше финансирования. тогда точно достанут Каськива
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21.03.2021 11:06 Відповісти
ПОРА! б этого остапа бендер каськива вывозить в трюме и принимать в Одессе. но аниматоры спецом козу водят. ох сколько их еще будет)
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21.03.2021 11:42 Відповісти
О-о-о-о-о-.......................
Торговля справками про инновационность.....
Помню такую истрорию - одна шахта постаила новый транспортёр угля. Транспортёр - инновационный. Поэтому и уголь, который транспростирует это транспортёр - инновационыый. Поэтому продажда этого угля освобождается от налогов.
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21.03.2021 12:00 Відповісти
Никуя не понял.
1. В 2015 г. возбудили и расследовали дело против Каськива.

2. Естественно, произошел слив и Каськив смылся в Панаму
3. В 2016 г. Генпрокуратура подает запрос на экстрадицию Каськива
4. В 2017 г. Каськив экстрадирован в Украину. СТОП! Вот тут поподробнее. Я правильно понял, что с 2017 г. (т.е.4 года!) Каськив сидит в СИЗО и дожидается пока доказательства его преступлений, которые явились основанием для экстрадиции, передадут в суд? Четыре, *****, года не могут передать дело в суд?! Серьезно? Есть, правда, логическое объяснение всего этого маразма. "Доказательства" 2017 г. были чистейшей фикцией. Только для того чтобы Панама отдала нам Каськива. Панамские адвокаты Каськива, ознакомившись с бумаготворчеством наших "органов" сказали, что с такими доказательствами можно только дерево в саду посадить. А для того чтобы подстраховаться от ментовского беспредела (с чистосердечным признанием) включили пункт о "безотзывных гарантиях".
Это история не о "безгрешности" Каськива. Это история о профессионализме наших, прости господи, органов.

И открытым остался вопрос: Где Каськив? Сидит? Или, как всегда, - спортивная рыбалка?
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22.03.2021 12:08 Відповісти
Респект тем, кто вспомнил про зама Каськива Демьянюка. Его вообще никто не ищет. В Украине сейчас продолжает мутить свои схемы.
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22.03.2021 16:51 Відповісти
А что реально мусорам пофигу, что международный аферист Виталик Демьянюк свободно по Украине катается и интервью раздаёт? Ну и дела…
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22.03.2021 17:49 Відповісти

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