НАБУ сообщило о сложностях с вручением подозрения Каськиву по делу олимпиады Януковича

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обратилось к Мминистерству иностранных дел с просьбой посодействовать в получении от Панамы согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива в уголовном производстве по хищению бюджетных средств, предназначенных на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.

Об этом в НАБУ сообщили на запрос программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

В НАБУ сообщили, что привлечение Каськива к ответственности заблокировано правоохранителями Республики Панама. Поэтому детективы направили обращение на имя заместителя министра иностранных дел Евгения Енина с просьбой провести переговоры с уполномоченными представителями Панамы с целью получения соответствующего разрешения.

"Детективы собрали достаточно доказательств для того, чтобы сообщить о подозрении бывшему главе Госинвестпроекта. Однако, есть определенный нюанс. По условиям экстрадиции (Владислава Каськива, – ред.), которую Генеральная прокуратура осуществила еще в 2017 году. Эти условия экстрадиции предусматривают его выдачу исключительно по тем статьям , которые были указаны ГПУ тогда, когда они это требование формировали и направляли в Панаму", – сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

"Поэтому его привлечения к уголовной ответственности уже в рамках дела НАБУ – то есть, это другие статьи чем те, по которым обращалась прокуратура, – требует отдельного согласования панамской стороны", – пояснила спикер НАБУ..

Напомним, в 2016 году Панама удовлетворила запрос Генпрокуратуры под руководством Юрия Луценко о выдаче Владислава Каськива для привлечения к ответственности в рамках расследования уголовного производства в отношении хищения госсредств в 2012-2013 годах в размере 7,5 млн грн. В 2017 году Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину.

С 2018 года детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование хищения, отмывание и легализации денег, выделенных из госбюджета для реализации национальных проектов, в частности, "Олимпийская надежда - 2022". Ответственным за реализацию проекта был Владислав Каськив, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект.

В том же 2018 году Генпрокуратура обратилась к властям Панамы с просьбой дать согласие на привлечение Каськива к уголовной ответственности в рамках производства, которое расследует НАБУ. Но в 2019 году Панама отказала в этом, объясняя тем, что ранее Генпрокуратура уже предоставила безотзывные гарантии непредъявления Каськиву обвинений за преступления, которые не были указаны в запросе о его экстрадиции.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, который ранее в должности заместителя генпрокурора непосредственно занимался экстрадицией Каськива, рассказал, что МИД по просьбе НАБУ уже работает над тем, чтобы провести дополнительные переговоры с панамской стороной.

Он также сообщил, что МИД направил поручение в посольство Украины в Мексике, которое по совместительству выполняет функции посольства Украины в Республике Панама, чтобы там выяснили позицию панамской стороны.

Как сообщалось, НАБУ проверяет причастность народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлии и Сергея Левочкиных к уголовным преступлениям в рамках расследования хищения средств Госинвестпроекта, предназначенных на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.

По данным OCCRP (Международного центра исследования коррупции и организованной преступности) Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Через эту компанию, по версии НАБУ, выводили средства из государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Каськив.

В то время Teleferic Holdings GMB была оформлена на австрийца Гернота Лейтнера.

Ранее в Офисе президента сообщали, что представители государства и ООО "Боржава Эссет" готовят меморандум о создании в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава", в частности, для возможной подачи заявки для получения права проведения зимних Олимпийских игр.

Конечным владельцем ООО "Боржава Эссет" через словацкую компанию "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." значится тот же австриец Гернот Ляйтнер, а ряд задействованных в новом проекте людей связаны с Каськивым.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости строительства инфраструктурных объектов чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. Подготовка к проведению Олимпиады в Украине в 2022 году также была одной из инициатив экс-президента Виктора Януковича.