НАБУ сообщило о сложностях с вручением подозрения Каськиву по делу олимпиады Януковича
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обратилось к Мминистерству иностранных дел с просьбой посодействовать в получении от Панамы согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива в уголовном производстве по хищению бюджетных средств, предназначенных на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.
Об этом в НАБУ сообщили на запрос программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
В НАБУ сообщили, что привлечение Каськива к ответственности заблокировано правоохранителями Республики Панама. Поэтому детективы направили обращение на имя заместителя министра иностранных дел Евгения Енина с просьбой провести переговоры с уполномоченными представителями Панамы с целью получения соответствующего разрешения.
"Детективы собрали достаточно доказательств для того, чтобы сообщить о подозрении бывшему главе Госинвестпроекта. Однако, есть определенный нюанс. По условиям экстрадиции (Владислава Каськива, – ред.), которую Генеральная прокуратура осуществила еще в 2017 году. Эти условия экстрадиции предусматривают его выдачу исключительно по тем статьям , которые были указаны ГПУ тогда, когда они это требование формировали и направляли в Панаму", – сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.
"Поэтому его привлечения к уголовной ответственности уже в рамках дела НАБУ – то есть, это другие статьи чем те, по которым обращалась прокуратура, – требует отдельного согласования панамской стороны", – пояснила спикер НАБУ..
Напомним, в 2016 году Панама удовлетворила запрос Генпрокуратуры под руководством Юрия Луценко о выдаче Владислава Каськива для привлечения к ответственности в рамках расследования уголовного производства в отношении хищения госсредств в 2012-2013 годах в размере 7,5 млн грн. В 2017 году Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину.
С 2018 года детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование хищения, отмывание и легализации денег, выделенных из госбюджета для реализации национальных проектов, в частности, "Олимпийская надежда - 2022". Ответственным за реализацию проекта был Владислав Каськив, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект.
В том же 2018 году Генпрокуратура обратилась к властям Панамы с просьбой дать согласие на привлечение Каськива к уголовной ответственности в рамках производства, которое расследует НАБУ. Но в 2019 году Панама отказала в этом, объясняя тем, что ранее Генпрокуратура уже предоставила безотзывные гарантии непредъявления Каськиву обвинений за преступления, которые не были указаны в запросе о его экстрадиции.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, который ранее в должности заместителя генпрокурора непосредственно занимался экстрадицией Каськива, рассказал, что МИД по просьбе НАБУ уже работает над тем, чтобы провести дополнительные переговоры с панамской стороной.
Он также сообщил, что МИД направил поручение в посольство Украины в Мексике, которое по совместительству выполняет функции посольства Украины в Республике Панама, чтобы там выяснили позицию панамской стороны.
Как сообщалось, НАБУ проверяет причастность народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлии и Сергея Левочкиных к уголовным преступлениям в рамках расследования хищения средств Госинвестпроекта, предназначенных на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.
По данным OCCRP (Международного центра исследования коррупции и организованной преступности) Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Через эту компанию, по версии НАБУ, выводили средства из государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Каськив.
В то время Teleferic Holdings GMB была оформлена на австрийца Гернота Лейтнера.
Ранее в Офисе президента сообщали, что представители государства и ООО "Боржава Эссет" готовят меморандум о создании в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава", в частности, для возможной подачи заявки для получения права проведения зимних Олимпийских игр.
Конечным владельцем ООО "Боржава Эссет" через словацкую компанию "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." значится тот же австриец Гернот Ляйтнер, а ряд задействованных в новом проекте людей связаны с Каськивым.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости строительства инфраструктурных объектов чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. Подготовка к проведению Олимпиады в Украине в 2022 году также была одной из инициатив экс-президента Виктора Януковича.
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Они рядом, через дорогу. Даже не вспотеете!
І на цьому моменті славнозвісні європейські і інші демократії соромливо прикривають віченьки "нічо не знаємо. хароший мущина, стіки бабла привіз... Звідки-звідки бабло? Вкрав у народу України? Народ зубожіє? ой лишенько.... ну шо ж ви так... смотрєть за вєщамі надо, когда в комнату заходішь... ну всьо, пока, большой прівєт! Шо-шо? Видати Україні? Ой, баба глуха, не чує"
Це короткий пересказ наступних переговорів.
Але, власне, ніхто не цікавиться так само джерелами інвестицій в Україну (ну це коли вони були, звичайно, при Баризі і Кровавом мародьорє Порошенко)
Торговля справками про инновационность.....
Помню такую истрорию - одна шахта постаила новый транспортёр угля. Транспортёр - инновационный. Поэтому и уголь, который транспростирует это транспортёр - инновационыый. Поэтому продажда этого угля освобождается от налогов.
1. В 2015 г. возбудили и расследовали дело против Каськива.
2. Естественно, произошел слив и Каськив смылся в Панаму
3. В 2016 г. Генпрокуратура подает запрос на экстрадицию Каськива
4. В 2017 г. Каськив экстрадирован в Украину. СТОП! Вот тут поподробнее. Я правильно понял, что с 2017 г. (т.е.4 года!) Каськив сидит в СИЗО и дожидается пока доказательства его преступлений, которые явились основанием для экстрадиции, передадут в суд? Четыре, *****, года не могут передать дело в суд?! Серьезно? Есть, правда, логическое объяснение всего этого маразма. "Доказательства" 2017 г. были чистейшей фикцией. Только для того чтобы Панама отдала нам Каськива. Панамские адвокаты Каськива, ознакомившись с бумаготворчеством наших "органов" сказали, что с такими доказательствами можно только дерево в саду посадить. А для того чтобы подстраховаться от ментовского беспредела (с чистосердечным признанием) включили пункт о "безотзывных гарантиях".
Это история не о "безгрешности" Каськива. Это история о профессионализме наших, прости господи, органов.
И открытым остался вопрос: Где Каськив? Сидит? Или, как всегда, - спортивная рыбалка?