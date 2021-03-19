МАУ с 28 марта возобновит четыре международных маршрута из Киева и Одессы

Авиакомпания МАУ объявила о возобновлении полетов сразу по четырем международным маршрутам из Киева и Одессы в ближайшие недели.

28 марта авиакомпания вернется на линию Киев-Берлин с рейсами по понедельникам, четвергам и воскресеньям, передает avianews.com.

29 марта МАУ выйдет на маршрут Киев-Вильнюс и будет его обслуживать по понедельникам и пятницам. В этот же день авиакомпания восстановит линию Одесса-Стамбул с полетами по понедельникам, средам и пятницам.

14 апреля МАУ возобновит полеты из Киева в Барселону с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам.

Новые рейсы из Киева стыкуются в аэропорту "Борисполь" с некоторыми уже восстановленными внутренними и международными маршрутами авиакомпании.

Например, пассажиры из Берлина после пересадки в Киеве могут полететь в Стамбул, Ереван, Дубай, Каир, Тбилиси, Тель-Авив, Кишинев, Харьков, Днепр, Одессу, Запорожье.

Путешествие из Вильнюса через Киев можно продолжить в Одессу, Харьков, Днепр, Львов, Дубай, Ереван, Стамбул, Тель-Авив и Кишинев.

Для пассажиров из Барселоны доступны стыковки в Киеве в Ереван, Тбилиси и города Украины.