Выкупленный Тигипко бывший завод российского олигарха Мордашова получил 34 миллиона убытка

ЧАО "Днепрометиз" Сергея Тигипко завершило 2020 год с чистым убытком в размере 33,97 млн грн, тогда как в 2019 году получило 25,28 млн грн чистой прибыли.

Согласно официальной информации предприятия к повестке дня годового собрания акционеров 23 апреля, нераспределенная прибыль завода к концу прошлого года составила 60,86 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 3,5% – до 147,15 млн грн, долгосрочные обязательства возросли на 22,6% – до 199,63 млн грн, текущие – на 82,3%, до 505,82 млн грн.

Стоимость активов предприятия в 2020 году увеличилась на 38% – до 862 млн грн, основных средств – на 73%, до 358,18 млн грн.

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Как сообщалось, ранее Тигипко перевел 98,67% акций АО "Днепрометиз" на кипрскую T.A.S. Overseas Investments Limited.

В октябре 2020 года Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил компании Тигипко приобрести у посредника кипрскую Dealzone Holding Ltd, которая владела указанным пакетом акций "Днепрометиза" и ранее входила в состав холдинга "Северсталь" российского миллиардера Алексея Мордашова.

При этом АМКУ заявил, что при рассмотрении сделки по оформлению собственности над ЧАО "Днепрометиз" не были нарушены введенные против российских компаний санкции, хотя годом ранее сделка была заблокирована комитетом именно из-за этого.

Однако эстонская компания Blossom Investments OU, которая выступала покупателем Dealzone Holding Ltd при первом варианте оформления сделки и входит в группу "ТАС", через суды отменила решение АМКУ о наложении штрафа в 55 млн грн за покупку контрольного пакета акций завода "Днепометиз" без соответствующего разрешения.

Напомним, в октябре 2017 года ПАО "Северсталь" сообщило о продаже ЧАО "Днепрометиз". В информации "Северстали" уточнялось, что ее дочерняя компания Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% ЧАО "Днепрометиз". Условия сделки компании не обнародовали.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", а в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%.

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.