Итоги недели: Увольнение главы "Укрзализныци", закон о коллекторах и санкции для Фукса

Главные новости за неделю 15 - 19 марта.

ВЛАСТЬ

Рада ограничила работу коллекторов

Верховная Рада приняла закон о защите должников, ужесточающий требования к работе коллекторских компаний. Например, законом запрещается звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги.

СНБО ввел санкции против газовых компаний Фукса

Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра, сообщил секретарь Совета Алексей Данилов. Большинство этих компаний сейчас связывают с Павлом Фуксом, они получили разрешения на добычу во времена Виктора Януковича.

СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова и Курченко

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, а также его окружения, включая экс-премьер-министра Николая Азарова и беглого олигарха Сергея Курченко.

Киев на три недели вводит жесткий карантин

Власти Киева решили ужесточить карантинные ограничения с 00:00 20 марта. В городе запрещается работа ТРЦ, заведений общественного питания и баров (кроме работы "на вынос"), а также проведение развлекательных и спортивных мероприятий. С 21 марта аналогичные ограничения введены в Киевской области.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что третьего локдауна в Украине не будет, а замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко возложил ответственность за введение ограничительных мер на местные власти.

Фонд соцстрахования пояснил задержку выплат больничных нехваткой денег

Фонд соцстрахования признал наличие задержек выплат больничных и декретных, которая составляет 21 рабочий день. Фонд объясняет задержку выплат нехваткой поступлений от Единого соцвзноса для финансирования возросших расходов на больничные из-за второй волны пандемии коронавируса.

Минсоцполитики пояснило уменьшение среднего размера субсидий в феврале

Средний размер субсидии в феврале 2021 года снизился до 1 483 грн, тогда как в январе он составлял 2 231 грн. В Минсоцполитики пояснили его уменьшение проведением перерасчета после того, как поставщики газа для населения задним числом снизили тарифы на январь.

Госдеп США предупредил участников строительства "Северного потока-2" о санкциях

Госдеп США призвал организации, которые привлечены к реализации проекта "Северный поток-2", немедленно прекратить работу над трубопроводом, поскольку они находятся под угрозой санкций США.

По данным агентства Bloomberg, администрация Джо Байдена может ввести санкции против проектной компании Nord Stream 2 AG, которая управляет строительством газопровода. Тем временем, ряд европейских компаний в обход санкций уже помогли оборудовать второе судно для его строительства, выяснило DW.

ФИНАНСЫ

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма привлекло 14,3 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем неделей ранее. При этом снижение ставок по ценным бумагам приостановилось, но спрос на них по-прежнему поддерживает интерес иностранных инвесторов.

Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк за неделю с 15 по 19 марта выкупил на межбанковском валютном рынке $30,5 млн, тогда как неделей ранее регулятор не покупал валюту. Тем временем, курс гривни за неделю незначительно укрепился: с 27,7305 грн/$ в начале недели до 27,7184 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 19 марта.

Банки выдали всего 12 кредитов по программе льготной ипотеки, – Минфин

По состоянию на 18 марта банками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано всего 12 кредитных договоров на общую сумму 9,4 млн грн, сообщили в Минфине.

Около 100 страховых компаний скрывают реальных владельцев, – Нацбанк

Около 100 страховых компаний сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, сообщили в Национальном банке. Вскоре регулятор планирует утвердить положение, обязывающие страховщиков ракрывать реальных владельцев.

Минфин отчитался о перевыполнении плана бюджета по доходам на 54 миллиарда

В 2020 году в государственный бюджет Украины поступило 1,076 трлн грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского секвестра бюджета из-за пандемии, отчитались в Минфине. Выполнить план доходов госбюджета удалось благодаря рекордным заимствованиям в декабре.

ЭНЕРГЕТИКА

Компании окружения Медведчука объявили о приостановке поставок топлива в Украину

Компании Нисана Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука – объявили о приостановке поставок топлива из России после обысков СБУ на АЗС сети Glusko. В прошлом году они были крупнейшими импортерами дизтоплива на украинский рынокв.

В Минэкономики уверяют, что другие импортеры нефтепродуктов готовы заместить эти объемы. Тем временем, российский НПЗ в Ростовской области, которым владеет жена Медведчука Оксана Марченко подписал договор о строительстве третьей и четвертой очереди производства.

"Центрэнерго" сообщило о схеме закупки угля у госшахт через фирму-прокладку

Поставки угля с госшахт для государственного же "Центрэнерго" до последнего времени в нарушение приказа Минэнерго происходили через частную фирму-"прокладку" – ООО "Укрвуглезбагачення групп", которая не рассчиталась за топливо с госшахами. Минэнерго схему поставок не комментирует.

"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на апрель

Российский "Газпром" забронировал дополнительные мощности для транзита газа через ГТС Украины на апрель в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль и март. Это позволит российской компании поставлять через Украину в ЕС 123,2 млн куб. м газа в сутки.

"Укрэнерго" начало ограничивать производство электроэнергии из-за ВИЭ

НЭК "Укрэнерго" 11 марта впервые в текущем году применило диспетчерское ограничение производства электроэнергии на фоне роста профицита электроэнергии и увеличения генерации по "зеленому тарифу" вдвое за одни сутки.

ТРАНСПОРТ

Кабмин уволил главу "Укрзализныци"

Кабинет министров решил уволить председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака, который возглавил госкомпанию только в августе 2020 года. Исполняющим обязанности главы компании вновь назначен член правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Вступили в силу повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения

С 17 марта вступил в силу закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения. Новыми правилами существенно ужесточено наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также повышены штрафы за нарушение ПДД как для водителей, так и для пешеходов и велосипедистов.

Для въезда в Украину будет необходим отрицательный ПЦР-тест

Украина введет в качестве условия въезда в страну предоставление отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, соответствующее решение Кабинет министров может принять на ближайшем заседании.

КОРПОРАЦИИ

Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes

Согласно обновленному рейтингу богатейших людей по версии журнала Forbes, состояние Рината Ахметова составило $7,6 млрд, в прошлом году его активы оценивали в $2,8 млрд. Меньше выросло состояние Виктора Пинчука, Константина Жеваго и Игоря Коломойского.

Чистая прибыль Ferrexpo Жеваго превысила $600 миллионов

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2020 года получила $635,3 млн чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019 года ($403,3 млн). Основным владельцем компании является Константин Жеваго, который объявлен в Украине в розыск по делу банка "Финансы и Кредит".

Владелец сети АЗС ОККО увеличил прибыль до 1,5 миллиарда

АО "Концерн Галнафтогаз" (владеет сетью АЗС под брендом "ОККО") бизнесмена Виталия Антонова в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54,4% (на 513,81 млн грн) по сравнению 2019 годом – до 1,46 млрд грн.

"Укртелеком" Ахметова получил 640 миллионов прибыли

"Укртелеком" Рината Ахметова по итогам 2020 года получил 642,7 млн грн чистой прибыли после убытка в размере 934,1 млн грн в 2019 году.

Экс-министр Абромавичус покупает крупную аграрную компанию в Украине

Шведская компания экс-министра экономики и бывшего главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса покупает более 75% акций владельца украиинской группы Agro Region. Ее руководителем в последние годы работала жена экс-министра, компания управляет земельным банком в Украине площадью 38 тыс. га.

АМКУ оштрафовал табачного монополиста "Тедис" еще на 274 миллиона

Антимонопольный комитет решил оштрафовать ООО "Тедис Украина" за невыполнение в полном объеме решения Комитета от 2016 года на сумму 274,23 млн грн. По этому решению "Тедис" выплатил 431 млн грн штрафа. Однако штраф на 3,4 миллиарда гривен по другому делу АМКУ компания отменила через суд.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ сообщило о подозрении экс-главе "Приватбанка" по новому делу на 8 миллиардов

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций. Это уже второе подозрение для Дубилета, который в последние годы живет в Австрии.

Минобороны подтвердило: разработанная за 580 миллионов программа для ВСУ может оказаться непригодной

В Минобороны после публикации расследования журналистов подтвердили, что система управления Вооруженными Силами "Дзвін-АС", на разработку которой потратили за четыре года свыше 580 млн грн, не соответствует техническому заданию и может быть вообще признана непригодной к использованию.

НАБУ проверит причастность Левочкиных к инвестору лыжного курорта с поддержкой Офиса Зеленского

НАБУ проверяет причастность депутатов от ОПЗЖ Юлии и Сергея Левочкиных к преступлениям в рамках расследования хищения средств на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.

По данным OCCRP, Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской Teleferic Holdings GMBH, на которую оформили землю для строительства горнолыжного курорта в рамках реализации проекта. Тогда австрийской фирмой руководил Гернот Лейтнер, сейчас он же выступает "инвестором" строительства курорта "Боржава" на переговорах с Офисом президента Зеленского.

Прокуратура сообщила об обысках на фирмах родственников Медведчука и Козака

Правоохранители провели обыски в местных органах власти и на предприятиях на территории Закарпатской и Львовской областей, связанных с родственниками народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщили в Офисе генпрокурора. Подробности расследования пока не известны.