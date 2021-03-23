Норвегия запретила сделку по продаже завода Rolls-Royce россиянам за 150 миллионов евро

Власти Норвегии решили ввести запрет на продажу норвежской "дочки" британской компании Rolls-Royce подразделению российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ).

Как сообщила министр юстиции страны Моника Муланд, основанием для введения запрета стали основания в сфере безопасности, передает РБК.

Речь идет о продаже расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines.

"Мы считаем, что у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод, что необходимо воспрепятствовать продаже завода компании, контролируемой страной, с которой у нас нет сотрудничества в сфере безопасности", – сообщила министр.

Минюст Норвегии пришел к выводу, что технологии, которыми обладает Bergen Engines, и производимые компанией двигатели имели бы большое военно-стратегическое значение для России и укрепили бы ее военный потенциал, что "явно противоречило бы интересам норвежской и союзной политики безопасности".

"Правительство считает, что национальные интересы могут оказаться под угрозой, если владение заводом перейдет к TMХ. В пятницу, 26 марта, будет принята резолюция об остановке продажи на основании закона о безопасности", – добавила Моника Муланд.

Как сообщалось, о том, что Rolls-Royce и "Трансмашхолдинг" бизнесменов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева договорились о продаже российской компании за 150 млн евро расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, было объявлено в начале февраля 2021 года.

В феврале 2021 года ТМХ объяснял намерение приобрести Bergen Engines стремлением "расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий".