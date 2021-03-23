"Киевавтодор" отдал 146 миллионов на ремонт моста фирме из дела о хищении средств

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" 24 февраля по результатам тендера заказала ООО "Укртрансмист" капремонт путепровода на пересечении ул. Новоконстантиновской с ул. Елены Телиги и просп. Степана Бандеры в Оболонском и Подольском районах Киева по 146,05 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на материал издания "КиевVласть".

Согласно договору, "Укртрансмист" должен отремонтировать Новоконстантиновский путепровод в марте 2022 года. После выполнения работ подрядчик предоставляет гарантию на 10 лет на монолитный железобетон, антикоррозийную защиту, барьерное и перильное ограждения, деформационные швы, гидроизоляцию, опоры освещения, бортовой камень; 5 лет - на асфальтобетонное покрытие и 1 год - на дорожную разметку.

4 марта 2021 года Госаудитслужба в рамках проведения мониторинга процедуры закупки потребовала объяснения, на основании каких документов "Киевавтодор" обосновал технические и качественные характеристики предмета закупки, а также ожидаемую стоимость закупки. 10 марта коммунальная корпорация опубликовала служебную записку, в которой указано, что 17 апреля 2019 года "Киевавтодор" получил положительный экспертный отчет на разработанную проектную документацию.

Учредителем ООО "Укртрансмист" является Николай Игоревич Карнаков, директор - Ирина Филяева. До Филяевой директором фирмы числился Игорь Карнаков. Игорь Карнаков также является подписантом ООО "Дорожное строительство "Альтком", входящее в ООО "Финансово-промышленную группу "Альтком" донецкого бизнесмена Александра Тисленко. Во времена президентства Виктора Януковича и подготовки к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году "Альтком" наиболее активно осваивал бюджетные средства.

Издание напомнило, что в декабре 2019 гда в отношении должностных лиц "Укртрансмиста" и "Киевавтодора" было возбуждено уголовное дело по факту возможного присвоения бюджетных средств при проведении капитальных ремонтов столичных путепроводов, на которые было потрачено около 650 млн грн.

Кроме этого, "Укртрансмист" фигурировало в уголовном производстве по факту возможной растраты бюджетных средств при выполнении различных работ в Святошинском районе Киева. В частности, правоохранители заинтересовались ремонтами и реконструкцией 6 объектов, на которые было предусмотрено около 494 млн грн. Работы проводились в 2018-2019 годах, а их заказчиками выступили 5 бюджетных структур, среди которых - "Киевавтодор" и КП "Киевпастранс".

На торгах единственным конкурентом ООО "Укртрансмист" было ООО "Мостостроительный отряд №112", чье предложение было выше - 146,07 млн грн.

ООО "Мостостроительный отряд №112" из Броваров Киевской области зарегистрировано в августе 1998 года. Руководителем является Порожнюк Сергей, учредитель ООО "Меткон плюс", а бенефициар - Вячеслав Бабицкий.

Согласно данным ProZorro, в 2017-2021 годах "Укртрансмист" получил заказов на общую сумму 1,45 млрд грн.