"Нафтогаз" подписал договор с компанией Фирташа для введения годового тарифа на газ (обновлено)

НАК "Нафтогаз Украины" и ООО " ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа подписали договор о поставках газа в рамках введения годового тарифа для бытовых потребителей.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", компания по поручению правительства завершила разработку собственного годового тарифа, устанавливающего единую цену на газ в течение года.

В сообщении подчеркивается, что преимуществами такого тарифа смогут воспользоваться все бытовые потребители, так как "Нафтогаз" предоставляет равные возможности для всех газоснабжающих компаний, чтобы они могли разработать собственный годовой тарифный план.

"Соблюдая принцип равного доступа для всех, группа "Нафтогаз" готова предоставить возможность покупать газ поставщикам, работающим на розничном рынке для населения. В частности, группа уже достигла договоренностей с крупнейшим поставщиком – компанией "ЙЕ Энергия", которая является оптовым поставщиком в том числе и для ряда региональных газзсбытов, работающих под брендом "Твій газзбут", – сказано в сообщении.

В НАК уточнили, что региональные газсбыты отвечают за поставки газа 65% домохозяйств. Газопоставляющая компания "Нафтогаз" в свою очередь поставляет газ 13% потребителей розничного рынка.

В свою очередь, компания "ЙЕ Энергия" объявила, что с "Нафтогазом" уже подписано соглашение о покупке природного газа по рыночной цене, что даст компании возможность обеспечить поставщиков ресурсом для годовых контрактов на поставку газа для населения и коммерческих потребителей.

В пресс-службе компании уточнили, что переход всех бытовых потребителей на годовой контракт будет осуществлен с 1 мая в соответствии с правилами поставки природного газа бытовым потребителям, которые утверждает НКРЭКУ.

Согласно данным госреестра юрлиц, ООО "ЙЕ Энергия" до октября 2020 года называлось "Егаз", конечным бенефициаром компании указан Дмитрий Фирташ. "ЙЕ Энергия" работает на рынке поставок газа под брендом "РГК Трейдинг".

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Как сообщалось, в начале марта НКРЭКУ предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.

В то же время поставщики будут иметь возможность предлагать другие позиции бытовым потребителям, размещая их на сайте таким образом, чтобы была возможность однозначно определить, какая из них является базовой годовой.

Напомним, Кабмин на заседании 3 марта по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко поручил подготовить проект постановления, согласно которому государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.

Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".