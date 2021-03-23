Microsoft готова потратить $10 миллиардов на покупку чат-сервиса Discord, – Bloomberg

Американская Microsoft Corp. ведет переговоры о покупке чат-сервиса Discord более чем за $10 млрд.

По данным источников агентства Bloomberg, стороны пока не пришли к заключению соглашения, и Discord ведет переговоры и с другими компаниями, передает Интерфакс-Украина.

В частности, компания уже обсудила возможность своей продажи с Amazon.com Inc. и Epic Games Inc.

В то же время по словам одного из источников агентства, Discord с большей вероятностью примет решение выйти на публичный рынок, чем заключит сделку о своей продаже. Компания наняла нового финансового директора, что можно считать первым шагом к потенциальному IPO.

Discord получила около $480 млн в рамках раундов привлечения финансирования, согласно данным Crunchbase. В ходе последнего раунда в декабре компания привлекла $100 млн и была оценена примерно в $7 млрд.

Discord является производителем программного обеспечения для обмена сообщениями и видеозвонков. Сервис был создан для любителей видеоигр и очень популярен среди них, поскольку позволяет координировать игру и разговаривать во время игры. Быстрый рост Discord совпал с периодом скачка популярности коллективных онлайн-игр, таких как, например, Fortnite от Epic Games.

Согласно данным The Wall Street Journal, в прошлом году количество ежемесячно активных пользователей сервиса составило около 140 млн, годовая выручка – $130 млн, примерно в три раза больше, чем за год до этого.