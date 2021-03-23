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Запрет на работу общественного транспорта на Закарпатье продлили до конца месяца

Запрет на работу общественного транспорта на Закарпатье продлили до конца месяца

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области продлила до 31 марта 2021 года запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.

Об этом говорится в сообщении Закарпатской областной государственной администрации.

В частности, комиссия постановила:

- запретить до 31 марта 2021 года осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом кроме транзитных перевозок и перевозок:

  • легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции;
  • пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении при наличии у них лабораторно подтвержденного отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не более чем за 48 часов до дня поездки.

- оставить без изменений ранее согласованный областной государственной администрацией порядок функционирования в области пригородного железнодорожного транспорта.

Решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС по перевозкам пассажиров продлится до 31 марта включительно.

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Джерело:  Закарпатская ОГА
заборона (452) перевезення (644) Закарпатська область (277)


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