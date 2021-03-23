Пойманный на взятке в $100 тысяч прокурор Мазурик восстановился в должности
Прокурор Святослав Мазурик, которого в прошлом был задержан на получении $100 тыс. взятки, вернулся работать на свою должность в Киевскую городскую прокуратуру №6. Он также представляет обвинение по уголовным делам.
Об этом пишет "Слидство.Инфо" со ссылкой на ответ прокуратуры города Киева на информационный запрос издания.
Святослава Мазурика задержали летом прошлого года при получении $100 тыс. взятки от сотрудника банка. "Слидство.Инфо" в своем расследовании публиковало скрытое видео, как Мазурик пытался запихнуть деньги в свою сумку.
Тогда Мазурика взяли под стражу с правом внесения залога и отстранили от должности. Его действия квалифицировали как мошенничество, служебный подлог и ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
Однако в январе 2021 года он вернулся на работу. По данным прокуратуры, на тот момент истек срок отстранения судом его от должности.Также недавно ему уменьшили залог с 630 тыс. грн. до 227 тыс. грн.
По информации из судебного реестра, Мазурик регулярно ходит на судебные заседания, где представляет сторону обвинения как прокурор. Несмотря на то, что он и сам является подозреваемым в коррупции.
В столичной прокуратуре сообщили, что по Мазурику проводили два служебных расследования. По одному из них на прокурора составили дисциплинарную жалобу и направили в кадровую комиссию. В то же время, по результатам второго расследования решили, что подозреваемый во взяточничестве Мазурик не нарушил правил прокурорской этики.
"По результатам другого служебного расследования не подтверждено фактов несоблюдения последним требований правил прокурорской этики, в связи с чем составлен соответствующий вывод", - отметили в киевской прокуратуре.
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4 июня 2020 год столичного прокурора Святослава Мазурика задержали при получении пакета, в котором, как утверждают правоохранители, было $100 тыс. За эти средства, как сообщают в Государственном бюро расследований, прокурор якобы должен был закрыть дело в отношении служащих "Банка Альянс", а также обещал в дальнейшем помогать банкирам решать проблемы с законом.
Позже правоохранители обнаружили, что Мазурик вместе с сообщником из СБУ фактически создали фейковое уголовное производство, чтобы шантажировать работников банка.
Перед тем, как получить пакет, Мазурик хвастался банкиру, что может решить в Киевском апелляционном суде практически любой вопрос. Жена прокурора Наталья Мазурик работает в этом суде главным специалистом. Накануне встречи с банкиром Святослав Мазурик несколько раз посещал автосалон Mercedes-Benz в Киеве. Как заявлял в суде представитель обвинения, Мазурик за взятку планировал купить автомобиль.
Адвокатом Мазурика является Александр Лысак, который также, в частности, представлял интересы экс-главы налоговой Романа Насирова. В июле Мазурик задекларировал, что заплатил 2,2 млн грн ему по договору об оказании правовой помощи.
27 августа 2020 года подозрение в этом деле сообщили также оперуполномоченному 1 сектора 3 отдела 1 управления ГУ КЗЭ Службы безопасности Украины Андрею Парасочке.
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Брать взятки - это нормальная и правильная этика прокурор. Позорище.
Це означає:
Плут
Мошенник
Вор
МАЗУРИК, -а; м. Нар.-разг. Вор, мошенник, хулиган. Какие-то мазурики сорвали цветы. Растёт мазуриком. Мазурики забрались в огород.
Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов
Тож як це в точку:
Прокур-вор,😁
СБУ!!!
Знову спите безпробудним сном?
Може ви там вже передохли?