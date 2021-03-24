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Вклады населения в банках за февраль увеличились на 6 миллиардов, – Фонд гарантирования

Вклады населения в банках за февраль увеличились на 6 миллиардов, – Фонд гарантирования

За февраль сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (кроме "Ощадбанка") увеличилась на 6,1 млрд грн.

Общая сумма вкладов на 1 марта составила 609,17 млрд грн, сообщает пресс-служба Фонда.

Вклады в национальной валюте увеличились на 5,95 млрд грн (всего 359,3 млрд грн), в иностранной валюте – на 180 млн грн (всего 249,8 млрд грн).

Отмечается, что вклады 98% вкладчиков не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 236,77 млрд грн.

Доля ФОП в структуре вкладчиков составляет 3,3% – 49,35 млрд грн.

По состоянию на 1 марта в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 72 банка.

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Джерело:  Фонд гарантирования
банки (6956) вклади (114) підприємці (243) Фонд гарантування вкладів (1450)


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