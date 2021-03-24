Носить маски на улицах необходимо лишь в случае невозможности соблюдать дистанцию, – замглавы КГГА

Необходимость носить маски в общественных местах, находящихся в населенных пунктах, входящих в "красную" зону карантина, как того требует решение Кабинета министра, не касается тех мест, в которых возможно соблюдать дистанцию.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"Сегодня Министерство здравоохранения разъяснило, что данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно придерживаться дистанции. То есть, когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты", - сообщил он, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, правительство Украины запретило в "красных" карантинных зонах эпидопасности по COVID-19 пребывание на территориях общего пользования без одетых защитных масок или респираторов.

Соответствующая норма внесена в обновленное "карантинное" постановление Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года постановлением №230 от 22 марта.

Этим же постановлением Кабинет министров ввел отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 обязательным условием освобождения от самоизоляции украинцев при возвращении в страну.

Кроме того, этим решением полномочия ограничивать движение транспорта в "красных" зонах карантина переданы местным властям.