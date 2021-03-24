АМКУ разрешил владельцу банка "Пивденный" купить ТЦ "Аркадия" и недвижимость в Одессе

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил владельцу банка "Пивденный" Юрию Родину приобрести контроль над ООО "Юртал", ООО "Винстер" и ООО "Гривлад" (все – Одесса).

Согласно решениям АМКУ от 11 марта, приобретенные доли в уставных капиталах обществ обеспечивают превышение 50% голосов в высших органах управления указанных компаний. Концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции, подчеркивает ведомство.

По его данным, "Гривлад" и "Винстер" осуществляют деятельность по предоставлению в аренду торговой недвижимости в Киеве. Так, "Гривлад" является владельцем ТЦ "Аркадия" по ул.Борщаговская, 154а, "Винстер" – ТЦ "Аркадия" по ул.Днепровская набережная, 33 в столице, передает Интерфакс-Украина.

Согласно информации из Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей (ЕГР), учредителем ООО "Гривлад" с уставным капиталом 107,5 тыс. грн является Кирилл Неврев (100%). Учредителем ООО "Винстер" с уставным капиталом 74,4 тыс. грн указана панамская Streamwood Commercial AG (100%), конечным бенефициаром – Леонид Штейн.

Компания "Юртал" предоставляет в аренду торговую недвижимость в Киеве и Одессе, офисную в Киеве, Одессе, Херсоне, складскую в Одессе, говорится в решении АМКУ. Компания выступает владельцем рынка "Черемушки", одноименного бизнец-центра и офиса банка "Пивденный" в Одессе.

По данным ЕГР, учредителями ООО "Юртал" с уставным капиталом 1,53 млн грн являются Любовь Беккер (75,1%), ПАО "ЗНВКИФ "Стратегические инвестиции" (14,9%), предприятие в виде ООО "Техно-Информ" (9,9%). Бенефициарами общества указаны Милииса Ливерпул, Любовь Беккер, Юрий Родин.

Родин является основным акционером банка "Пивденный", которым владеет совместно с женой Тамарой Родиной и дочерью Аллой Ванецьянц.