Итоги недели: Рекорды пандемии, пауза в отношениях с МВФ и российский бизнес Медведчука

Главные новости экономики за неделю 22 - 26 марта.

ФИНАНСЫ

МВФ: Обсуждение условий кредита для Украины займет несколько месяцев

Международный валютный фонд в ближайшие несколько месяцев планирует продолжить обсуждение с Украиной условий первого пересмотра программы stand by, сообщил официальный представитель фонда. Таким образом, МВФ не ожидает решения о выделении очередного транша для Украины в ближайшее время.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 6,5 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6,45 млрд грн, что в 2,2 раза меньше, чем неделей ранее. При этом удалось снизить ставку по самым краткосрочным ценным бумагам, тогда как на долгосрочные облигации спрос заметно упал.

Нацбанк вновь отказался от интервенций на межбанке

Национальный банк за неделю с 22 по 26 марта не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке. Тем временем, курс гривни за неделю ослабился с 27,7184 грн/$ в начале недели до 27,9679 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 26 марта.

Госбанки списали за год кредиты на 123 миллиарда, – Минфин

Государственные банки в 2020 году сократили портфель неработающих кредитов (NPL) на 22% или на 87 млрд грн, преимущественно путем списания, сообщил Минфин. Концу года объем неработающих кредитов в них составил 310 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 57,4%.

Прибыль украинских банков с начала года упала вдвое

Прибыль банковской системы Украины за январь-февраль составила 6,5 млрд грн, что в два раза менше чем за аналогичный период 2020 года до начала пандемии, свидетельствуют данные Нацбанка. В частности, в январе украинские банки заработали 4 млрд грн, а в феврале – 2,45 млрд грн.

Кабмин разрешил покрывать кассовые разрывы госбюджета за счет Казначейства

Кабмин предоставил возможность покрывать временные кассовые разрывы общего фонда госбюджета за счет ссуд Госказначейства. Ранее Казначейство могло это делать только в отношении местных бюджетов и Пенсионного фонда, долг последнего по этим ссудам превышает 62 млрд грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

ВВП Украины упал в 2020 году на 4% после четырех лет роста

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году после четырех лет роста сократился на 4%, подсчитал Госстат. Впрочем, это меньше предварительных оценок падения Минэкономики (4,2%) и Нацбанка (4,4%).

Падение промышленного производства в феврале ускорилось до 4,6%

Промышленное производство в Украине в феврале 2021 года снизилось в годовом выражении на 4,6% после падения на 4% в январе, на который пришелся ужесточенный карантин, сообщил Госстат.

ВЛАСТЬ

Заболеваемость COVID-19 бьет рекорды, "красный" уровень карантина введен в десяти регионах

На фонде рекордных показателей заболевамости и смертности с начала пандемии ранее решение о введении "красной" карантинной зоны принято в отношении десяти регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская и Черновицкая области.

В то же время локдаун по всей стране власти вводить не планируют, заявил глава Минздрава Максим Степанов, а Верховная Рада сможет собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о бюджетных выплатах потерявшим работу из-за карантина только на следующей неделе.

Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности

Президент подписал закон "О Бюро экономической безопасности", которое должно сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ. В нынешних условиях руководство нового органа будет контролировать Офис Владимира Зеленского.

Зеленский утвердил налоговые льготы для крупных инвесторов

Президент подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие предоставление льгот в рамках специального режима для инвесторов, вложивших от 20 млн евро. Льготы инвесторы получат вместе с "инвестиционными нянями", обещанными Зеленским год назад.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации "Мотор-Сичи"

Президент ввел в действие засекреченное решение СНБО от 11 марта, которым принято решение о возвращении АО "Мотор-Сич" в государственную собственность.

Еще до подписания соответствующего указа Шевченковский райсуд наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор-Сичи", передав их в управление АРМА с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности. На эту роль претендует "Укроборонпром".

Зеленский подписал указ о временном безвизе для китайских туристов

Согласно указу президента, с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину для граждан КНР, которые путешествуют с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин продлил действие тарифа на электроэнергию для населения на месяц

Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 мая 2021 года. В Минэнергетики отметили, что за это время "будут проанализированы варианты дальнейшего ценообразования на рынке электроэнергии для населения".

Поставщики газа решили не повышать цены для населения на апрель

Большинство поставщиков газа, в том числе "Нафтогаз" и группа РГК, решили не повышать цены для населения на апрель выше установленной Кабмином максимальной цены в 6,99 грн за кубометр, несмотря на то, что это ограничение действует только до конца марта. Хотя у некоторых поставщиков тариф все-таки вырос.

Зеленский утвердил отсрочку установки 100% счетчиков газа еще на 2 года

Законом отложен до 2023 года срок, до которого облгазы были обязаны установить счетчики для бытовых потребителей, использующих газ только для приготовления пищи. Ранее облгазы были обязаны обеспечить установку счетчиков газа для таких потребителей уже до 1 января 2021 года.

Зеленский ввел в действие санкции против бывших газовых компаний Ставицкого

Президент ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юрлиц, которые владеют правами на разработку месторождений, выданными компании "Голден Деррик" во времена президентства Виктора Януковича. Нынешним владельцем этих компаний называли Павла Фукса, но он отрицает их покупку.

Зеленский поручил провести внеплановые проверки разрешений на добычу газа

Президент введел в действие решение СНБО от 19 марта "О состоянии дел в сфере недропользования". Среди прочего, документом Госгеонедр поручено провести внеплановые проверки всех недропользователей, получивших спецразрешения на разработку недр без конкурса.

"Роснефть" нашла замену компаниям окружения Медведчука для поставок топлива в Украину

"Роснефть" продолжит поставки топлива в Украину через нового контрагента – зарегистрированную в Швейцарии компанию Coral Energy, которая заменит в цепочке поставок также швейцарскую Proton Energy друга Медведчука Нисана Моисеева, которая объявила о приостановке поставок после обысков СБУ.

Тем временем группа "Нафтогаз" хотела бы получить в управление и возобновить работу арестованного участка нефтепродуктопровода окружения Медведчука, по которому топливо "Роснефти" поставлялось в Украину, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Прибыль Оператора ГТС превысила 28 миллиардов

Чистая прибыль Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) в 2020 году, по предварительным данным, составила 28,4 млрд грн (без учета дебеторской задолженности участников газового рынка Украины). Выручка компании составила 62,7 млрд грн, в том числе 44,9 млрд грн поступило от платы за транзит газа из РФ в ЕС.

"Укртранснафта" получила 900 миллионов прибыли

ПАО "Укртранснафта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 117,24 млн грн – до 896,44 млн грн. При этом чистый доход от реализации продукции вырос на 1,9 млрд грн до 5,46 млрд грн.

ТРАНСПОРТ

Кабмин передал ответственность за приостановку работы транспорта местным властям

Кабмин передал местным властям полномочия вводить ограничения в работе транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Ранее такие ограничения вводились автоматически. После принятия этого решения власти Киева и Львов движение транспорта останавливать не стали.

Кабмин обязал иностранцев сдавать ПЦР-тест

Кабинет министров ввел наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 обязательным условием для иностранцев для въезда в Украину. Для украинцев наличие негативного теста для возвращения в страну необязательно, но оно все-равно является условием освобождения от самоизоляции.

"Укрпошта" купила автомобили для передвижных отделений на 1,3 миллиарда

"Укрпошта" заключила с компанией VIDI договор на закупку 1 860 автомобилей Сitroen Berlingo L2 Worker для расширения сети передвижных отделений на общую сумму 1,3 млрд грн. Закупка стала возможной благодаря привлечению кредита ЕБРР на 33 млн евро.

КОРПОРАЦИИ

Крупнейший подрядчик "Укравтодора" сменит владельца

АМКУ предоставил разрешение неформальному собственнику Александру Бойко оформить контроль над компанией "Автомагистраль-Юг" – крупнейшим подрядчиком "Укравтодора". По итогам 2020 года эта компания получила госзаказов на 30,34 млрд грн или на 31,1% от общей суммы.

МХП Косюка завершил год с чистым убытком в $133 миллиона

Крупнейший производитель курятины "МХП" Юрия Косюка в 2020 году получил убыток в размере $133 млн против прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни. В компании также отмечают существенный рост себестоимости продукции.

Одесский припортовый завод получил 1,2 миллиарда убытка

Государственный "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в 2020 году, по предварительным данным, увеличил чистый убыток на 1,12 млрд грн – до 1,19 млрд грн. При этом ОПЗ увеличил производство карбамида в 2,5 раза, аммиака – в 3,6 раза.

Корпорация "Богдан" Гладковского показала убыток на 3,4 миллиарда

"Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющая активы корпорации "Богдан" семьи Олега Гладковского, по предварительным данным, получила в 2020 году 3,38 млрд грн убытка после прибыли в 609,22 млн грн годом ранее. С декабря прошлого года "Богдан" находится в процессе банкротства.

Horizon Capital продал миноритарный пакет акций сети "Добробут"

Инвесткомпания Horizon Capital продала купленный два года назад миноритарный пакет акций медицинской сети "Добробут" ее основным совладельцам Олегу Калашникову и инвесткомпании Сoncorde Сapital Игоря Мазепы. Сумма сделки не разглашается.

Фукс отсудил у основателя T.B. Fruit Барщовского 2 миллиарда

Компания "Инвестохиллс Веста" получила приказ о принудительном взыскании с Тараса Барщовского 2 млрд грн как поручителя по кредиту для его компании в ликвидируемом "Дельта Банке". Павел Фукс ранее публично признал, что это он выкупил у Фонда гарантирования долги компаний Борщевского.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Медведчук получил нефтяной бизнес в России в первые дни оккупации Крыма

Семьи депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака за бесценок получили долю в крупном нефтяном бизнесе в России 27 февраля 2014 года – в первые дни оккупации Крыма, выяснили журналисты программы "Схемы". Этот бизнес уже обеспечил семьям Медведчука и Козака минимум $100 млн дохода.

Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского

Охранная фирма, связанная с экс-нардепом Семеном Семенченко, выполняла задания в интересах Игоря Коломойского. В частности, охраняла офис "Центрэнерго" пока контроль над ним осуществлял менеджмент олигарха и участвовала в конфликтах застройщиков. СБУ объявила формирование Семенченко "частной военной компанией".

Нардепу Мялику сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов на 97 миллионов

Прокуратура сообщила о подозрении нардепу из группы "За майбутне" Виктору Мялику в уклонении от уплаты налогов на сумму 97 млн грн, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. По данным следствия, он не уплатил налоги с продажи недвижимости на 360 млн грн в пригороде Киева.