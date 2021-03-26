ФГИ расторг договор аренды недвижимости в Черноморском морском из-за долгов
Фонд госимущества Украины расторг договор с ООО "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" за непогашение задолженности по арендной плате с августа 2019 года.
Региональное отделение ФГИ в Одесской и Николаевской областях 23 марта 2021 года уведомило компанию о расторжении договора аренды зданий, крановых путей, ограждений, других объектов недвижимости в Черноморском морском порту (Одесская область) общей площадью 113 106,5 кв. м, передает Интерфакс-Украина.
По состоянию на 18 марта 2021 года невыплата European Agro Investment Ukraine арендной платы с августа 2019 года привела накоплению задолженности по договору в сумме 39,05 млн грн.
"Начинавшаяся пару лет назад с большой помпой история привлечения в порт "Черноморск" инвестора на $250 млн закончилась вчера. ФГИ прекратил вчера договор с горе-инвестором, задолжавшим сотни миллионов гривен разным кредиторам, в том числе почти 40 млн грн - в госбюджет за аренду", - написал первый замглавы ФГИ Леонид Антоненко в Facebook.
По словам Антоненко, к 24 марта European Agro Investment Ukraine была самым крупным должником ФГИ.
С 25 марта бывшему арендатору начисляется штрафная пеня за невозврат имущества, а государственный порт может начать поиск нового арендатора на причалы или взять на себя ответственность за управление этим имуществом.
ФГИ также потребовал от арендатора в течение трех рабочих дней передать арендованное им имущество его балансодержателю, а также подписать акт приема-передачи имущества.
Условия передачи European Agro Investment Ukraine объектов второго терминала морпорта "Черноморск" в том числе включали:
- создание универсального перегрузочного комплекса годовой мощностью 1,5 млн тонн с последующим увеличением до 8 млн тонн;
- привлечение инвестиций в размере 250 млн грн в течение двух лет после заключения договора аренды;
- заключение социального соглашения с профсоюзными организациями о переходе работников госстивидора в количестве от 235 до 250 человек с сохранением социальных гарантий.
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