ФГИ расторг договор аренды недвижимости в Черноморском морском из-за долгов

Фонд госимущества Украины расторг договор с ООО "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" за непогашение задолженности по арендной плате с августа 2019 года.

Региональное отделение ФГИ в Одесской и Николаевской областях 23 марта 2021 года уведомило компанию о расторжении договора аренды зданий, крановых путей, ограждений, других объектов недвижимости в Черноморском морском порту (Одесская область) общей площадью 113 106,5 кв. м, передает Интерфакс-Украина.

По состоянию на 18 марта 2021 года невыплата European Agro Investment Ukraine арендной платы с августа 2019 года привела накоплению задолженности по договору в сумме 39,05 млн грн.

"Начинавшаяся пару лет назад с большой помпой история привлечения в порт "Черноморск" инвестора на $250 млн закончилась вчера. ФГИ прекратил вчера договор с горе-инвестором, задолжавшим сотни миллионов гривен разным кредиторам, в том числе почти 40 млн грн - в госбюджет за аренду", - написал первый замглавы ФГИ Леонид Антоненко в Facebook.

По словам Антоненко, к 24 марта European Agro Investment Ukraine была самым крупным должником ФГИ.

С 25 марта бывшему арендатору начисляется штрафная пеня за невозврат имущества, а государственный порт может начать поиск нового арендатора на причалы или взять на себя ответственность за управление этим имуществом.

ФГИ также потребовал от арендатора в течение трех рабочих дней передать арендованное им имущество его балансодержателю, а также подписать акт приема-передачи имущества.

Условия передачи European Agro Investment Ukraine объектов второго терминала морпорта "Черноморск" в том числе включали: