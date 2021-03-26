Оператор автостанций Киева и области после приватизации показал 18 миллионов убытка

АО "Киевпассервис" в 2020 году получило 17,54 млн грн чистого убытка против 59 тыс. грн чистой прибыли в 2019 году.

Об этом свидетельствует официальная информация предприятия к повестке собрания акционеров 29 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, собственный капитал компании по итогам 2020 года составляет 195,96 млн грн, общая дебиторская задолженность за год сократилась почти в два раза – до 4,56 млн грн.

Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года увеличились на 3,2% – до 251,57 млн грн.

Акционеры "Киевпассервиса" планируют на собрании предварительно дать согласие на ряд крупных сделок (включая сделки, связанные с поручительством, кредитом, гарантией, залогом, приобретением или отчуждением материальных ценностей), составляющих более 25% стоимости активов с предельной совокупной стоимостью по всем направлениям до 350 млн грн.

Читайте также: Самыми загруженными автобусными рейсами из Украины стали направления в Польшу

Как сообщалось, в 2020 году Фонд государственного имущества продал на аукционе государственный пакет в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис" фирме ООО "Бастион-групп" за 230 млн грн.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, владельцем и конечным бенефициаром ООО "Бастион-групп" является Владимир Ивчун.

Условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на 5 лет, в Киевской области – минимум на 15 лет.

Кроме того, инвестор должен погасить задолженность по заработной плате в течение шести месяцев, не допустить увольнения сотрудников, соблюдать коллективный договор.

АО "Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.