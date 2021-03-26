Министр финансов анонсировал создание "зеленых коридоров" для товаров на таможне

Строительство на границе новых таможенных пунктов пропуска и реконструкция старых позволит решить вопрос отдельных коридоров прохождения Авторизованных экономических операторов (АЭО).

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции.

"Мы на этой неделе приняли план действий по обустройству таможни на 2021-2023 годы, который позволит решить вопросы отдельных коридоров прохождения Авторизованных экономических операторов. Это, по сути, "зеленый коридор" для перемещения товаров", - сказал Марченко, передает Укринформ.

Как сообщалось, ранее Государственная таможенная служба присвоила статус авторизированного экономического оператора ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина". Это первое предприятие, получившее статус АЭО.

Гостаможня напомнила, что программа авторизации АЭО заработала в Украине в августе 2020 года.

Предприятие со статусом АЭО пользуется рядом преимуществ, в частности, выполнением таможенных формальностей относительно товаров, транспортных средств коммерческого назначения в первоочередном порядке, снижением степени риска автоматизированной системой таможенного оформления товаров и таких транспортных средств, а также использованием специально определенной полосы движения в пункте пропуска через госграницу.