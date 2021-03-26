Налоговая служба обнаружила схему уклонения от налогов при импорте автомобилей на 200 миллионов

Ряд компаний-импортеров разработали схему формирования фиктивного налогового кредита путем оформления фиктивной продажи импортируемых транспортных средств, которая нанесла госбюджету ущерб на 195 млн грн.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНСУ).

"В Черниговской области установлен ряд субъектов хозяйственной деятельности - импортеров транспортных средств, осуществлявших реализацию транспортных средств в адрес юридических лиц с целью формирования им "искусственного" налогового кредита, которые фактически были проданы физическим лицам", – сказано в сообщении.

По данным ГНСУ, в результате установлено формирование фиктивного налогового кредита на сумму 93,7 млн грн и занижение налоговых обязательств по НДС на сумму 100,9 млн грн.

Материалы дела приобщены к уголовному производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 УК Украины.