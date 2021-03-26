Харьковский "Завод Фрунзе" за прошлый год увеличил чистую прибыль в два раза

ЧАО "Завод Фрунзе" (Харьков), ведущий в Украине производитель изделий из перфорированного металла и систем ограждения, в 2020 году, по предварительным данным, увеличил чистую прибыль вдвое – до 55,17 млн грн.

Согласно обнародованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку повестке дня общего собрания акционеров компании 26 апреля, нераспределенная прибыль по итогам 2020 года увеличилась на 9,8% и составила 540 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Текущие обязательства предприятия увеличились на 33,8% – до 117,2 млн грн, долгосрочные на 31,8% – до 26,68 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность предприятия в прошлом году увеличилась на 46,5% – до 90,28 млн грн. Активы в целом выросли на 13,7% – до 696,6 млн грн.

По данным предприятия, в 2018 году его текущие обязательства сократились на 15% – до 101,75 млн грн, тогда как долгосрочные выросли на 6% – до 21,15 млн грн.

Собственный капитал "Завода Фрунзе" по итогам года составил 552,7 млн грн, в том числе уставный – 2,66 млн грн.

"Завод Фрунзе", основанный в 1885 году, выпускает сита для сельхозмашин, настилочные решетки, сетки и системы ограждения для стройиндустрии, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки), складские стеллажи и защитные системы картеров двигателей для автомобилей.

Предприятия имеет разветвленную сеть представительств и филиалов в Украине и России, а также в Казахстане и на Ближнем Востоке (ОАЭ).

В числе основных клиентов завода в Украине – розничные сети строительных супермаркетов, машиностроительные заводы, агро- и строительные компании, предприятия по производству стройматериалов, сферы ЖКХ.

Владельцем предприятия является глава правления Александр Василенко.