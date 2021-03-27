Зеленский подписал указ о лишении 19 компаний разрешений на пользование украинскими недрами

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени", - отметил Зеленский.

Также, пишет пресс-служба, президент подписал указ о введении в действие решение СНБО, согласно которому в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.

Напомним, 19 марта секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что санкции введены против компаний "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Гео вертикаль", "Гео таргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надра вест груп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Эко газ альянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профи нафт", "Бэст геотек".

Перечисленные компании владеют правами на разработку месторождений, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. По данным СМИ, теперь фирма, которая изменила название на "Ист Юроуп Петролеум", подконтрольна бизнесмену Павлу Фуксу через кипрскую "Хартлог Лимитед", где 33% принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей в последний день 2018 года.

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.