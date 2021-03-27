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Зеленский подписал указ о лишении 19 компаний разрешений на пользование украинскими недрами

Зеленский подписал указ о лишении 19 компаний разрешений на пользование украинскими недрами

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени", - отметил Зеленский.

Также, пишет пресс-служба, президент подписал указ о введении в действие решение СНБО, согласно которому в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений.

Напомним, 19 марта секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что санкции введены против компаний "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Гео вертикаль", "Гео таргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надра вест груп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Эко газ альянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профи нафт", "Бэст геотек".

Перечисленные компании владеют правами на разработку месторождений, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. По данным СМИ, теперь фирма, которая изменила название на "Ист Юроуп Петролеум", подконтрольна бизнесмену Павлу Фуксу через кипрскую "Хартлог Лимитед", где 33% принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей в последний день 2018 года.

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.

Автор: 

Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2508) наказ (99) надра (31)


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Топ коментарі
+8
О! А ВЗАГАЛІ, схоже на державне рейдерство (щось нагадує Януковича)...
Коли не через суди (як напр. Нафтогаз з усіма судиться, це ж довго та затратно), а через рішення РНБО...
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27.03.2021 15:41
+7
А что уже можно указами президента регулировать хозяйственные отношения? Следующий шаг- указом президента "скасувати результати приватизации 1991-20221 года"? И кому достануцца "месторождения"? И В К? Или родственникам?
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27.03.2021 19:53
+5
Цікаво-о-о-о !
Віджали нафтогазові родовища у Фукса.Наступного дня-шоу під ОПою Зєлєнского.
А хто ж головний конкурент в нафтогазовому бізнесі у Фукса на Полтавщині ?
БІНҐО ! https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nablizheni-do-avakova-biznesmeni-vidbirayut-gazovi-rodovischa-u-fuksa-zmi-266803_.html 22 сiчня, 2018 Наближені до Авакова бізнесмени відбирають газові родовища у Фукса
Зеленский подписал указ о лишении 19 компаний разрешений на пользование украинскими недрами - Цензор.НЕТ 7837
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27.03.2021 17:42
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це ВЕЛЬМИ "ОК"!!!
Проте, інвесторів він привів, що займуть їх місце???
Чи те ще добувається з надр здорощає, зважаючи на дефіцит пропозицій?. Гм-м?....
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27.03.2021 15:36 Відповісти
О! А ВЗАГАЛІ, схоже на державне рейдерство (щось нагадує Януковича)...
Коли не через суди (як напр. Нафтогаз з усіма судиться, це ж довго та затратно), а через рішення РНБО...
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27.03.2021 15:41 Відповісти
а толку з цих інвесторів? "...без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения соответствующих разрешений."
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27.03.2021 16:48 Відповісти
Эти отношения не может регулировать президент. Есть Кабинет министров, должны быть формальные процедуры, или судебные разбирательства. Завтра, по желанию президента, захотят национализировать квартиру, на основании того, что там никто не проживает..
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27.03.2021 19:56 Відповісти
я з акаунтами "з префіксами" не дискутую..
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27.03.2021 20:50 Відповісти
То есть этих инвесторов ты считаеш полными идиотами?!Ведь получается что они получив право на "блатную" добычу газа и нефти-просто так потеряли свою огромную прибыль?!Или может за эти два года зелёные слуги не дали им ничего делать-бесконечными сменами законов в бизнесе и масштабными повышениями налогов?! Кроме того в мире был топливный кризис и цены на газ и нефть(в тот период) упали и может в этом главная причина "ступора" этих компаний!(
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29.03.2021 18:36 Відповісти
Цікаво-о-о-о !
Віджали нафтогазові родовища у Фукса.Наступного дня-шоу під ОПою Зєлєнского.
А хто ж головний конкурент в нафтогазовому бізнесі у Фукса на Полтавщині ?
БІНҐО ! https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nablizheni-do-avakova-biznesmeni-vidbirayut-gazovi-rodovischa-u-fuksa-zmi-266803_.html 22 сiчня, 2018 Наближені до Авакова бізнесмени відбирають газові родовища у Фукса
Зеленский подписал указ о лишении 19 компаний разрешений на пользование украинскими недрами - Цензор.НЕТ 7837
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27.03.2021 17:42 Відповісти
пока Фукс брал бабки у кацапни за создание ХНР, Авакян организовывал освобождение ОГА от сепарни. хер на того Фукса.
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27.03.2021 21:42 Відповісти
Тобто до Авака можна пред'являти претензії за незвільнені Луганську й Донецьку ОДА ?
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28.03.2021 13:53 Відповісти
Цiкаво другое...когда цены на газ и нефть упали во время топливного кризиса...НИКТО из ОП,СНБО и "конкурентов" не интересовался тем что: " как и кто " занимается этим бизнесом!!! А как только цены на энергоносители поднялись-тут же набежали толпы борцов за "справедливость"!!!!Видимо здесь пахнет для зелёных -миллиардами!!!
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29.03.2021 18:52 Відповісти
Ну все, чекайте підвищення ціни на газ, бензин і електрику.
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27.03.2021 17:54 Відповісти
А что уже можно указами президента регулировать хозяйственные отношения? Следующий шаг- указом президента "скасувати результати приватизации 1991-20221 года"? И кому достануцца "месторождения"? И В К? Или родственникам?
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27.03.2021 19:53 Відповісти
Квартальщики очень кушать хотят.
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27.03.2021 20:18 Відповісти
Рюкзакян с Беней уже ножками *****...
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27.03.2021 20:40 Відповісти
Очень много "таварищей ""болеют" за Фукса. Этот прекрасный человек сбежал от украинского правосудия в "нулевые" избежав ответственности,ему в результе "схемы" ( ПРОДАЖНИЕ чиновники метрополитена- ПРОДАЖНИЕ суд) КАЖДЫЙ посетитель метро платит ДВЕ гривни,лично ему,за проезд). И этим Ставиский,Фуксам ....МЫ отдали ДОБРОВОЛЬНО НАШИ недра и при этом НЕ они платят ренту за НАШИ недра( газ) А МЫ. Ну отберут у Ставиского и Фуксов ,ну и ладненько. За них не переживайте,они" порешают". Задайте СЕБЕ вопрос почему МЫ за НАШИ недра платим,вместо ПОЛУЧЕНИЯ дивидендов. Это наша страна? Судя по ситуации здесь другие хозяева( те кому МЫ платим)
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28.03.2021 07:46 Відповісти
Можно шута вывезти из телешоу, но телешоу из шута не вывезти. В очередном телешоу, зеленый шут продолжает веселить публику номером "рнбо". Ведь для 73% граждан живущих без мозгов - "рнбо" очень веселая тема. Правда весь этот клоунский беспредел будет легко оскаржен компаниями в международных судах, а платить за шоу мы будем из своих карманов. Только не говорите потом, что я вас не предупреждал.
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28.03.2021 17:41 Відповісти
https://zn.ua/economic-security/ekonomika-autsajderov.html

- в чью пользу отжаты недра узнаем после следующего майдана ???
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28.03.2021 18:00 Відповісти
Всі "мєсторождєнія" розписані і працюють....на дядь з рахунками в офшорах. Те ж саме і з агробізнесом на українській землі. Всі ,не повірите, агрохолдінги України, платять податки....не в Україні і мають рух фінансів лише туди,в Даль інозємную. А тут лише "акциз" та зарплатня. І все це придумано ще було при Янукі-гнидопалюшному,коли той був прум'єром України,а в нього був секретуткою Азіров- спец видатний по схемам "виведення грошви". Так і живемо...без своїх грошей в карманах. До речі,судячи по всьому, з дозволу Зеленського торжественно УВІМКНУЛИ ПЕЧАТНИЙ СТАНОК. Бо треба пенсії та виплати видавати в квітні, а на рахунках...ШИШ та МАЛИНА. А тут ще і з армії почали люди відходити по домівкам,бо пішла ЗНЕВІРА на " видатного го...внокомандувача і кіношного наполеона". До речі,по відмазуванню від армії почали працювати цілі фірми,а держорганам...насра..ь на їх антидердавну диверсійну "рабоиу".
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29.03.2021 08:22 Відповісти
У Вовы появились стальные яйца,то,чего папередник был лишен.
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29.03.2021 16:36 Відповісти

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