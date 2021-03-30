В Верховном суде обжаловали указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями КСУ

В Кассационный административный суд 29 марта поступил иск об обжаловании указа президента от 27 марта, которым тот отменил президентский указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Иску присвоен регистрационный номер дела – № 9901/96/21.

"29 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец обжалует Указ Президента от 27 марта № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 года №256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины", – говорится в сообщении.

Также 29 марта поступил иск об обжаловании президентского указа от 27 марта в части отмены указа президента от 17 сентября о назначении Александра Касминина судьей Конституционного суда. Регистрационный номер дела – № 9901/97/21.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта подписал указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины".

Соответстующее решение принято "с целью гарантирования Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности". При этом было учтено заявление Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства, в котором подчеркнуто, что "узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека".

Также в указе подчеркнуто, что "отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, выполняя свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. В свою очередь в пресс-службе КСУ тогда заявили, что предложение отстранить Тупицкого от занимаемой должности противоречит Конституции.

Накануне этого решения исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда (КСУ) Александру Тупицкому. Подозрение было направлено по почте после того, как Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали записи, свидетельствующие о том, что Тупицкий еще будучи районным судьей в Донецке участвовал в схеме завладения имуществом завода в городе Зугрэс Донецкой области и, возможно, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

После этого, уже работая заместителем председателя КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля и бывшего владельца завода от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.