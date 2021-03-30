"Нафтогаз" договорился искать газ в западном регионе вместе с польской PGNiG

Группа "Нафтогаз" подписала меморандум с польской нефтегазовой компанией PGNiG для реализации ряда проектов в западном регионе Украины, на границе с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер отметил, что PGNiG имеет успешный опыт открытия месторождений и добычи газа в Польше – в регионе, граничащем с украинской частью Карпат.

Первоочередной акцент в рамках подписанного меморандума "Нафтогаз" и PGNiG планируют сделать на изучении возможностей для совместной разведки новых площадей в Западной Украине, граничащих с польской границей.

В частности, партнеры допускают сотрудничество на Берестянском участке, по которому "Нафтогаз" заключил соглашение о разделе продукции с правительством в конце 2020 года.

"Мы рады возможности совместной разработки новых месторождений "Нафтогаза" в этом регионе включая разработку Берестянского участка, по которому недавно было заключено соглашение о разделе продукции. Впрочем, нам также интересны и другие возможности разведки и добычи углеводородов и на других участках недалеко от границы с Польшей", – сообщил вице-президент и главный исполнительный директор PGNiG SA Роберт Перковский.

Как сообщалось, ранее Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов на участке во Львовской области вблизи польской границы.

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG открыла новые месторождения газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению. Ее дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.