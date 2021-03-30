МВД объявило о планах купить у Франции пожарные подъемники на 300 миллионов евро (обновлено)

Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время подписания Протокола о намерениях между Государственной службой чрезвычайных ситуаций и французской компанией Echelles Riffaud, производителем высотных подъемников для пожарных автомобилей.

"Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, когда автомобили французского производства будут собраны на украинских заводах. Планируется закупка 370 таких пожарных машин. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение в своих французских коллег", – сказал министр.

По словам Авакова, стоимость контракта составляет 300 млн евро. Однако, французская сторона пошла на условия долгосрочного кредитования, которое рассчитано на 10 лет.

Аваков сказал, что в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий. Имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% которой уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

"К сожалению, Украина не производила и не производит такую ​​технику. Поэтому МВД совместно с французскими партнерами договорились о производстве для украинских спасателей современной пожарной техники", - отметил министр внутренних дел.

Министр внутренних дел добавил, что в дальнейшем подписанный Протокол будет оформлен в межправительственное Соглашение, которое ратифицируют народные депутаты. По первоначальному плану новые автомобили заработают в украинских городах в следующем году.

Как сообщалось, в марте 2020 года Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.