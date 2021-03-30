Потери госбюджета от нелегальных схем на рынке нефтепродуктов в 2021 году превысят 20 миллиардов, – "А-95"

Потери государственного бюджета от нелегального оборота нефтепродуктов в 2020 году составляли около 19 млрд грн, а в 2021 году превысят 20 млрд.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Консалтинговой группы "А-95", передает EnKorr.

Эксперты отмечают, что теневой сектор состоит из нелегального производства на мини-НПЗ и нефтебазах, а также махинаций при реализации горючего, в частности через сеть нелегальных АЗС.

"Обычно считают, что теневой рынок – это газовая бочка под забором где-то на периферии. На самом деле это огромная производственно-финансовая сфера, основанная на неуплате налогов, которая имеет определяющее влияние на топливный рынок и наносит ощутимый ущерб государственному бюджету", – заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Наибольшая доля неуплаченных налогов, по его словам, приходится на оптимизацию НДС и налога на прибыль – более 15 млрд грн. Схема предусматривает фиктивное потребление топлива, в результате чего происходит завышение расходов предприятий реального сектора экономики и формирование налогового кредита.

"Более 20% всех нефтепродуктов в Украине потребляются дважды: по документам, для оптимизации налогов, и физически, когда горючее реализуют за наличные мимо кассы", – говорят авторы исследования.

Таким образом, по словам представителей "А-95", потери бюджета по НДС напрямую зависят от цен на горючее, поэтому в 2021 г. ожидается рост теневого сектора, ведь стоимость энергоносителей демонстрирует устойчивую тенденцию к росту из-за мировой конъюнктуры.

Другим мощным источником потерь является нелегальное производство нефтепродуктов. По наблюдениям "А-95", с разной интенсивностью в Украине работает более 30 объектов малой нефтепереработки, выпустивших в 2020 году около 470 тыс. т разнообразной нефтехимических продукции, не облагающейся акцизным налогом.

На самом деле это низкокачественные моторные топлива стандартов Евро-2 и Евро-3, которые идут в розничную сеть. Сумма неуплаченного акциза за 2020 г. оценивается в 3,8 млрд грн.

Кроме того, по словам авторов исследования, в 2020-2021 годах увеличились поставки импортных безакцизным растворителей, являющихся смесями октаноповышающих компонентов, которые завозятся на мини-НПЗ и нефтебазы.

"В операциях с продукцией мини-НПЗ и растворителями замечены операторы таких сетей, как "БРСМ-Нафта", Мotto, SunOil и другие. Явные признаки системных налоговых злоупотреблений наблюдаются на 1800 АЗС, что составляет 25% от общего количества станций в стране", — отмечают эксперты.

Консалтинговая группа "А-95" подчеркивает необходимость срочных действий со стороны государства в борьбе с теневым рынком.

В частности, нуждается в усиленном контроле перемещение и использование нефтяного сырья и придирчивый мониторинг деятельности мини-НПЗ.

Правительство также должно создать постоянно действующую систему сравнения налоговой нагрузки на розничных операторов рынка и восстановить систему государственного контроля качества нефтепродуктов с последующей публикацией результатов.

"Ликвидация нелегальных схем на топливном рынке будет иметь мультипликативный эффект: увеличит бюджетные поступления, повысит загрузку легальных нефтеперерабатывающих предприятий, улучшит конкуренцию на рынке и защитит граждан и окружающую среду от некачественного топлива и токсичных выбросов", – отметил Сергей Куюн.