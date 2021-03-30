Минюст России объявил о победе в споре с "Ощадбанком" на $1,3 миллиарда (обновлено)

Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража, принявшего решение по иску украинского "Ощадбанка" о взыскании с России $1,3 млрд за захваченные в Крыму активы.

Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

"30 марта 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины", – сказано в сообщении.

Минюст РФ заявляет, что Апелляционный суд Парижа "поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала".

"В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно, крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", – сказано в сообщении Минюста РФ.

Вечером во вторник пресс-служба "Ощадбанка" подтвердила, что парижский апелляционный суд отклонил решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года по делу "Ощадбанка" против РФ о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова.

"Ощадбанк" считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", – подчеркнули в пресс-службе.

По мнению "Ощадбанка", при вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями.

"Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму. Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) на территории Украины. В рамках процесса по взысканию долга "Ощадбанк" пытался получить акции "Проминвестбанка", принадлежащего российской госкорпорации "ВЭБ.РФ", однако его опередили структуры, связанные с Игорем Коломойским.

"Ощадбанк" обратился в международный суд в августе 2016 года. В банке посчитали, что после присоединения Крыма к России потеряли активы на сумму более $1 млрд.

В банке подчеркивают, что "Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.