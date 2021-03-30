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Минюст России объявил о победе в споре с "Ощадбанком" на $1,3 миллиарда (обновлено)

Минюст России объявил о победе в споре с

Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража, принявшего решение по иску украинского "Ощадбанка" о взыскании с России $1,3 млрд за захваченные в Крыму активы.

Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

"30 марта 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины", – сказано в сообщении.

Минюст РФ заявляет, что Апелляционный суд Парижа "поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала".

"В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно, крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", – сказано в сообщении Минюста РФ.

Вечером во вторник пресс-служба "Ощадбанка" подтвердила, что парижский апелляционный суд отклонил решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года по делу "Ощадбанка" против РФ о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова.

"Ощадбанк" считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", – подчеркнули в пресс-службе.

По мнению "Ощадбанка", при вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями.

"Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму. Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) на территории Украины. В рамках процесса по взысканию долга "Ощадбанк" пытался получить акции "Проминвестбанка", принадлежащего российской госкорпорации "ВЭБ.РФ", однако его опередили структуры, связанные с Игорем Коломойским.

"Ощадбанк" обратился в международный суд в августе 2016 года. В банке посчитали, что после присоединения Крыма к России потеряли активы на сумму более $1 млрд.

В банке подчеркивают, что "Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.

Автор: 

арбітраж (245) Крим (1066) Мін’юст (632) Ощадбанк (676) росія (14226)


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Топ коментарі
+5
Не как всегда, а после смены зелемойшей руководства Ощадбанка.
На кого оно работает большой вопрос!
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31.03.2021 09:13
+2
Как всегда иск готовили на тяп-ляп...
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30.03.2021 19:05
+2
С каждим днем все лучше и лучше. Такими темпами, через три года от страни ничего не останется.
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30.03.2021 21:09
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Как всегда иск готовили на тяп-ляп...
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30.03.2021 19:05 Відповісти
Чтобы иски были нормальными и юристам надо платить нормально, а Шариковых жаба давит.
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31.03.2021 02:02 Відповісти
Не как всегда, а после смены зелемойшей руководства Ощадбанка.
На кого оно работает большой вопрос!
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31.03.2021 09:13 Відповісти
А на кого працювало керівництво об до цього, блд?
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31.03.2021 11:06 Відповісти
Сформулюйте своє питання в іншій, більш зрозумілій формі.
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31.03.2021 11:15 Відповісти
Отдай деньги! отдай деньги!! жулье драное!
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30.03.2021 19:06 Відповісти
С каждим днем все лучше и лучше. Такими темпами, через три года от страни ничего не останется.
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30.03.2021 21:09 Відповісти
кацап, заспокійся ... випий водки)))
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31.03.2021 09:35 Відповісти
"...однако его опередили структуры, связанные с Игорем Коломойским " .Источник: https://biz.censor.net/n3256573
Що першим добіг до каси ? Чи грали в піддавки? Ще хтось буде заперечувати проти існування сіоністської змови
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30.03.2021 23:04 Відповісти
Колома на данный момент агент Масквы а Тигипа ему помогал переоформлят этот банк
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31.03.2021 00:15 Відповісти
Каким боком тут вообще Парижский суд и "прецедентная практика во Франции"?
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31.03.2021 12:21 Відповісти
почему наши суду не выносят решений и не арестовывают рашисткое имущество по стране???
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31.03.2021 12:28 Відповісти
В Лондон и Стокгольм подавайте иски, а не жабоедам которые у путлера на подтанцовках.
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31.03.2021 12:55 Відповісти
Зеркаль уже прокомментировала. Никакой зрады там нет. Зеркаль умничка и к зеко манде никакого отношения не имеет.
https://censor.net/ru/news/3256676/zerkal_o_spore_s_rf_za_aktivy_oschadbanka_v_krymu_stoit_vspomnit_delo_yukosa_rossii_pridetsya_platit
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31.03.2021 14:17 Відповісти
А САМ ТО ПАРИЖСКИЙ СУД, ИМЕЕТ ПРАВО ОТМЕНЯТЬ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО ТРИБУНАЛА ???????
ИЛИ ЭТО ВСЁ ТАКИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕВХОДИТ В ЕГО КОМПЕТЕНЦИЮ ???????
САМО НЕКОМПЕТЕНТНОЕ РЕШАЕТ ЧЬИ ТО КОМПЕТЕНЦИИ.
😀😃😄😆😅🤣😂🙂🙃😉😜🤪😝😛
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31.03.2021 14:18 Відповісти
УДИВИТЕЛЬНО ВООБЩЕ ТО ШО КАЦАПЫ НЕОБРАТИЛИСЬ СРАЗУ В СВОЙ МОСГОРСУД. ,,ОТМЕНА" РЕШЕНИЯ ПРОИЗОШЛА БЫ ЕЩЁ БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ.
А ТАК МОСКАЛИ ЕЩЁ И ЕВРИКОВ НАМУТИЛИ ЛИЧНО СЕБЕ ПОД ВИДОМ ОБРАЩЕНИЯ В АППЕЛЯЦИОННЫЙ СУД ПАРИЖА.
😀😃😄😆😅🤣😂🙂🙃😉😛😝🤪😜
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31.03.2021 14:22 Відповісти
Думаю это в большой степени политическое решение. Иски на такие большие суммы это всегда политика, а на чьей стороне лягушатники с нациками всем известно.
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31.03.2021 15:08 Відповісти

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