Львовская область планирует отремонтировать 300 км дорог и 48 мостов за деньги госбюджета

Львовщина планирует отремонтировать за средства госбюджета 300 км дорог государственного значения и 48 мостов.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации.

Отмечается, что такой ремонт необходимо 6,3 млрд грн. Соответствующие предложения подали в Государственное агентство автомобильных дорог. Отдельно, за счет кредита республики Польша запланировано отремонтировать еще 68,7 км.

Как отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, в этом году стартует строительство Северной объездной Львова. Все работы будут осуществляться за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на условиях софинансирования, а это значит, что проект соответствует самым высоким социальным, в сфере безопасности и экологическим стандартам.

"Новая трасса соединит автомобильную дорогу Киев-Чоп с тремя путями государственного значения, которые ведут от Львова до границы с Польшей. Ее длина - 23 км. Уже утвержден проект Северной объездной и подписано Соглашение между правительством Украины и ЕБРР и ЕИБ о предоставлении кредита. После всех дополнительных исследований "Укравтодор" объявит тендер. Ожидаем, что строительство дороги может начаться осенью 2021 года, продлится примерно 4 года", - отметил Козицкий.

Другой важный проект - дорога Стрый-Ходоров, протяженностью 44 км.

"Она является частью длинной трассы страны, которую хотят проложить к 30-летию независимости Украины. Фактически сшивает Украины - будет пролегать от Стрыя до Изварино Луганской области. Сейчас проводим тендер на определение подрядчика", - добавил глава Львовщины.

Также он сообщил, в ближайшее время планируют начать ремонт дороги от Стрыя до границы с Польшей - в Нижанковичах.

"Этот путь продолжит эту самую длинную дорогу, и Украина уже будет сшита по дороге от границы до границы. Польская сторона планирует уже в этом году приступить к строительству автомобильного пункта пропуска Нижанковичи-Мальховице. Поэтому наши проекты - это дополнительная возможность для расширения международного сотрудничества Украины со странами Европы, это комфорт для путешественников, это новый толчок для развития местных общин", - подчеркнул Козицкий.