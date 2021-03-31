Полиция расследует кражу 32 миллионов на тендерах морского порта "Пивденный"

Киевский райсуд Одессы до 10 июля продлил срок предварительного расследования кражи 32 млн грн на двух тендерах ГП "Морской торговый порт "Южный" по поставке оборудования и программного обеспечения.

Поставщиком выступало ООО "Новые технологии". Нацполиция начала уголовное производство по сентябре 2020 года, и пока не сообщила о подозрении ни одной личности. Об этом сообщается в "Едином госреестре судебных решений", передают Наші гроші.

Речь идет о двух контрактах от 2018 года, согласно которым ООО "Новейшее оборудование" предоставляло порту "системы видеонаблюдения замкнутого типа, внедрение аппаратно-программного комплекса подсистемы распределения сегментов, сетевых экранов и мониторинга информационной сети предприятия" на почти 68 млн грн. Из них 57 млн грн составляла стоимость самого оборудования и 11 млн грн - цена его монтажа.

Как отмечается в постановлении Киевского райсуда. Одессы от 3 марта, "в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новейшее оборудование" полицейские установили, что фирма для выполнения закупки порта приобрела компьютерное и телекоммуникационное оборудование у ООО "Ес.Ви.Ес", ИП "Логин" и других за почти 25 млн грн, а разницу - около 32 млн грн - перечислила на "СПД с признаками фиктивности".

"Таким образом должностные лица ГП "МТП "Южный" совместно с руководством ООО "Новейшее оборудование" в рамках двух договоров совершили растрату и присвоение государственных средств на общую сумму около 32 млн грн", - говорится в тексте постановления суда.

В документе не обозначены конкретные действия следователей за последние полгода и что конкретно правоохранители должны завершить до 10 июля, когда заканчивается срок досудебного расследования.

ООО "Новые технологии" зарегистрировано в Киеве в 2013 году, в учредителях числятся Ирина Куницкая, Евгений Панкратов и Оксана Сорочинская. Последняя является женой экс-инспектора из обращения оружия полиции Киева Анатолия Сорочинского и дочерью экс-главы Киевской ОГА Александра Терещука. По данным программы "Наші гроші с Денисом Бигусом", Сорочинская контролирует полустихийный продовольственный рынок на Подоле, фирма определенное время была зарегистрирована на свалке. Терещук до назначения в октябре 2018 года председателем Киевской ОГА (на этой должности он пробыл до июня 2019 годп) был заместителем председателя Одесской ОГА, причем во времена Петра Порошенко его называли "смотрящим" от Администрации президента.