Административное регулирование в банковской сфере не приведет к снижению цен, – глава Нацбанка
Национальный банк Украины будет и дальше отстаивать применение исключительно рыночных механизмов при определении комиссии и тарифов в платежных системах.
Об этом сообщил председатель Нацбанка Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.
На его официальной странице в Facebook опубликован анализ возможных последствий от введения государственного регулирования тарифов и комиссии для платежных систем – это широко обсуждаемый законопроект об эквайринге №4363.
Кирилл Шевченко считает, что административное регулирование рыночных продуктов в банковской сфере не приведёт к снижению цен на товары и услуги, а напротив, вызовет определенное социальное напряжение из-за возможных сбоев в работе привычных для населения способах расчетов и платежей.
По мнению главы НБУ, было бы правильным все, что связано с изменениями в работе платежных систем, обсуждать с участием общественности, профессионального сообщества, представителей законодательного органа.
Национальный банк, со своей стороны, внимательно изучает как законодательные инициативы, так и их оценку профессиональным сообществом, в том числе и международную практику регулирование в платежных системах.
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Торговые точки в Европе ежегодно экономят 1,2 млрд евро на комиссиях за прием карт - это результат того, что Евросоюз ввел регулирование тарифов. Об этом говорится в исследовании, проведенном https://www.vedomosti.ru/companies/ey EY и Copenhagen Economics по заказу Еврокомиссии.
"Мы обнаружили, что часть потенциальных выгод для потребителей сводится на нет из-за увеличения прибыли продавцов и других сборов, например, комиссии платежных систем как Mastercard и Visa», - отмечается в исследовании" переводя на понятный язык- то, что банки недоберут прямо за эквайринг, они будут добиратьна повышении стоимости обслуживания карт и т. д. В любом случае -товар( на конкурентном рынке)ВСЕГДА будет стоить столько сколько будет балансу между спросом и предложением. Если товар продавать убыточно-он исчезнет с прилавка. Ты ж не будешь огурцами и помидорами торговать в убыток, ты просто свернешь торговлю и перейдешь не презервативы например.