Административное регулирование в банковской сфере не приведет к снижению цен, – глава Нацбанка

Национальный банк Украины будет и дальше отстаивать применение исключительно рыночных механизмов при определении комиссии и тарифов в платежных системах.

Об этом сообщил председатель Нацбанка Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

На его официальной странице в Facebook опубликован анализ возможных последствий от введения государственного регулирования тарифов и комиссии для платежных систем – это широко обсуждаемый законопроект об эквайринге №4363.

Кирилл Шевченко считает, что административное регулирование рыночных продуктов в банковской сфере не приведёт к снижению цен на товары и услуги, а напротив, вызовет определенное социальное напряжение из-за возможных сбоев в работе привычных для населения способах расчетов и платежей.

По мнению главы НБУ, было бы правильным все, что связано с изменениями в работе платежных систем, обсуждать с участием общественности, профессионального сообщества, представителей законодательного органа.

Национальный банк, со своей стороны, внимательно изучает как законодательные инициативы, так и их оценку профессиональным сообществом, в том числе и международную практику регулирование в платежных системах.