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Украина ввела запрет на ввоз пшеницы, подсолнечного масла и моющих средств из РФ

Украина ввела запрет на ввоз пшеницы, подсолнечного масла и моющих средств из РФ

Кабинет министров 29 марта расширил список российских товаров, запрещенных ввозить на таможенную территорию Украины.

Согласно изменениям, предусмотренным постановлением №269, в Украину запрещено ввозить пшеницу, рафинированные и нерафинированные подсолнечное, льняное и сафлоровое масла, моющие средства, газетную бумагу, бумагу и картон немеловых категорий, презназначенных для письма и печати.

В то же время под запрет попали туалетная бумага, косметические салфетки, скатерти, ящики, коробки, мешки и пакеты.

При этом правительство запретило ввозить из России проволоку из легированных сталей, инструменты для бурения скальных пород, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования. 

Автор: 

Джерело:  Правительственный портал
імпорт (2330) Кабмін (7757) росія (14237)


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Топ коментарі
+16
нужно всю продукцию РФ запретить и ни гроша им не давать. Потому что Путин - убийца, а все русские имперские фашистские шовинисты. Давать им деньги, которые потом идут на войну против Украины - это абсолютное предательство! И давно пора закрыть посольства России в Украине и отозвать послов из России. Война идет и должен быть полный разрыв отношений. А то, кому война, а кому торговля на крови. Нормальная страна бы так и поступила, а в Украине у власти - барыги, предатели, и дилетанты. А людей достойных, которые работают на благо страны практически нету.
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31.03.2021 12:27
+7
а что скажет експорт ляктричества от оккупанта и белорусского диктатора?
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31.03.2021 13:04
+6
Давно пора закрыть всякую торговлю с этими татаро-монголами россиянами, агрессорами и мировыми террористами!!!!
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31.03.2021 13:08
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нужно всю продукцию РФ запретить и ни гроша им не давать. Потому что Путин - убийца, а все русские имперские фашистские шовинисты. Давать им деньги, которые потом идут на войну против Украины - это абсолютное предательство! И давно пора закрыть посольства России в Украине и отозвать послов из России. Война идет и должен быть полный разрыв отношений. А то, кому война, а кому торговля на крови. Нормальная страна бы так и поступила, а в Украине у власти - барыги, предатели, и дилетанты. А людей достойных, которые работают на благо страны практически нету.
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31.03.2021 12:27 Відповісти
решительно!)
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31.03.2021 12:50 Відповісти
а что скажет експорт ляктричества от оккупанта и белорусского диктатора?
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31.03.2021 13:04 Відповісти
а зачем он нужен? Еще в начале войны Украина продавала электроэнергию. А тут на тебе Раньше обьясняли это "исторической близостью" некоторых районов Украины к россии и беларуссии. Что у кондитеров, что у клоунов времени на постройку ЛЭП не хватило - а деньги были. И выработка электроэнергии сократилась - спасибо Ахметову фирташу зеленскому и др. Интересно, сколько реакторов АЭС остановлено без причины и почему не достраивают реакторы...
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31.03.2021 14:18 Відповісти
Польща решила к 2033 две атомные станции построить именно потому,что бы уйти от зависимости от расейского газа ,дык недовольные фрицы воют так ,как буд-то поляки у них рейхстах отобрали
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31.03.2021 18:34 Відповісти
Взагалі то за кондитера ЛЕП побудували.
Він ще цим хвалився.
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01.04.2021 05:30 Відповісти
это нормально 😥
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01.04.2021 10:00 Відповісти
Ещё наш през... зидент смищные сериалы для рос тб пилит. Это тоже норм.
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01.04.2021 10:02 Відповісти
Давно пора закрыть всякую торговлю с этими татаро-монголами россиянами, агрессорами и мировыми террористами!!!!
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31.03.2021 13:08 Відповісти
Насилу роздуплилися , а то кому Война , а кому Торговля
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31.03.2021 13:31 Відповісти
Цэ Парашенка позвоныв Зебилу и прыказав йому цэ зробыть.Бо вин 5 лет всьо якось забував.Слава Сывому Гэтьману усьой Всиленной!Смерть зэбилам!
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31.03.2021 13:41 Відповісти
выкакался, с облегчением можно идти спать
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31.03.2021 19:37 Відповісти
Ты шось имеешь против Великого Петра,построившего "Стину",патронный завод,посадывшого всих рыгив,отрубавший рукы всим,хто крав в армии?Чи може ты не знаиш шо Питролыксийовыч посадыв Портнова,а падлюка Зэля выпустыв?От и тэпэр вин сказав Зеле:"А ну,Зебил-наркоман-прыдатиль,быстро заприщай зэрно з кацапщины возыть.Я нэ заприщав потому шо я и так патриот-и цэ вси знають".Отак Мудрый Гэтьман поставыв на место падлюку Зэлю.А ты нэ знав,зэбил 73%?
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31.03.2021 19:47 Відповісти
Дурбелик. Пирогова боявся приїжджати в Україну до самих виборів в 2019
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31.03.2021 22:16 Відповісти
Это он тебе сам сказал или это умозаключения одноклеточного?
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01.04.2021 13:08 Відповісти
Дожились, подсолнух и пшеницу завозим из страны, большей частью расположенной в Азии, Сибири и тундре! Спасибо ЗЕ за возрождение аграрного комплекса!
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31.03.2021 17:49 Відповісти
Так всё просто маслице с подсолнуха все по европам, врожая на такое количество не хватило..
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31.03.2021 19:57 Відповісти
Заборонили те, що ми не ввозимо. Ні пшеницю, ні олію Україна вРФ не закуповує
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31.03.2021 22:17 Відповісти
Да хватит вам уже лапшу на уши вешать, всё это ложь, самая настоящая!!!
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31.03.2021 21:00 Відповісти
Показуха тіпа Зе стратєг бореться з Кремлем у якому колись давав корпоративи
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31.03.2021 23:26 Відповісти

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