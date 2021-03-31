Украина ввела запрет на ввоз пшеницы, подсолнечного масла и моющих средств из РФ

Кабинет министров 29 марта расширил список российских товаров, запрещенных ввозить на таможенную территорию Украины.

Согласно изменениям, предусмотренным постановлением №269, в Украину запрещено ввозить пшеницу, рафинированные и нерафинированные подсолнечное, льняное и сафлоровое масла, моющие средства, газетную бумагу, бумагу и картон немеловых категорий, презназначенных для письма и печати.

В то же время под запрет попали туалетная бумага, косметические салфетки, скатерти, ящики, коробки, мешки и пакеты.

При этом правительство запретило ввозить из России проволоку из легированных сталей, инструменты для бурения скальных пород, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования.