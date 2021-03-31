Украина ввела запрет на ввоз пшеницы, подсолнечного масла и моющих средств из РФ
Кабинет министров 29 марта расширил список российских товаров, запрещенных ввозить на таможенную территорию Украины.
Согласно изменениям, предусмотренным постановлением №269, в Украину запрещено ввозить пшеницу, рафинированные и нерафинированные подсолнечное, льняное и сафлоровое масла, моющие средства, газетную бумагу, бумагу и картон немеловых категорий, презназначенных для письма и печати.
В то же время под запрет попали туалетная бумага, косметические салфетки, скатерти, ящики, коробки, мешки и пакеты.
При этом правительство запретило ввозить из России проволоку из легированных сталей, инструменты для бурения скальных пород, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.
Постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования.
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