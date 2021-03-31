БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
9 374 6

Японская Hitachi покупает IT-компанию GlobalLogic с офисами в Украине за $9,6 миллиарда

Японская Hitachi покупает IT-компанию GlobalLogic с офисами в Украине за $9,6 миллиарда

Японская группа Hitachi Ltd. объявила о покупке поставщика услуг для разработки программного обеспечения GlobalLogic Inc. со штаб-квартирой в США и крупнейшими центрами разработки в Индии и Украине.

Согласно пресс-релизу японской компании, сделку планируется завершить до конца июля 2021 года.

Общая стоимость сделки, включая погашение задолженности GlobalLogic, оценивается в $9,6 млрд. При єтом ожидается, что выручка GlobalLogic в 2021 году достигнет около $1,2 млрд.

В сообщении отмечается, что GlobalLogic со штаб-квартирой в Кремниевой долине и более 20 тысячами специалистов в 14 странах является ведущей компанией на быстрорастущем рынке цифровых инжиниринговых услуг и спрос на ее услуги стремительно растет.

Вместе с приобретением компании Hitachi получит доступ к цифровым разработкам и устойчивой клиентской базе, насчитывающей более 400 заказчиков.

Сейчас в состав владельцев компании входят Canada Pension Plan Investment Board, Partners Group AG и топ-менеджеры GlobalLogic.

GlobalLogic – международная компания с офисами по всему миру. Украина – один из самых крупных хабов компании, который насчитывает более 5,3 тыс. сотрудников. По этому показателю GlobalLogic занимает третье место среди IT-компаний в Украине.

Автор: 

Джерело:  Hitachi
купівля (1328) Японія (535) ІТ-індустрія (547)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
продали галеру
показати весь коментар
31.03.2021 16:14 Відповісти
с гребцами и погонщиками
показати весь коментар
31.03.2021 17:35 Відповісти
Ипаму приготовиться
показати весь коментар
31.03.2021 17:40 Відповісти
увидят в Украине инвестиционных нянь, охереют и переведут офис куда-нибудь от греха подальше
показати весь коментар
31.03.2021 17:59 Відповісти
тепер за кожний прострочений реліз скрам-команда повинна зробити собі сепукку у повному складі
показати весь коментар
31.03.2021 20:29 Відповісти
сепуку, це для начальства, а ******* харакірі кухонними ножами
показати весь коментар
01.04.2021 23:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 