Чиновники Закарпатской ОГА закупили некачественных масок и халатов на 30 миллионов, – Офис генпрокурора

Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших чиновников Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Также в суд отправили акты относительно двух руководителей фирм по факту завладения имуществом на 29,6 млн грн путем злоупотребления служебным положением, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, один из местных предпринимателей заключил с Департаментом здравоохранения договор на поставку защитных масок, костюмов и респираторов. При этом, среди других документов, подал и декларацию о соответствии товаров установленным требованиям.

Также предприниматель привлек пособницу – директора фирмы, которая занималась производством одежды. Компания производила костюмы биологической защиты, не имея при этом необходимой материально-технической базы.

"В то же время, бывшие руководители Департамента Закарпатской ОГА проявили служебную халатность, заключив договора с предпринимателем и закупив у него медицинские изделия ненадлежащего качества. Их несоответствие установленным государственным стандартам и требованиям подтверждена результатами экспертиз. Более того, установлено, что директор общества значительно завысил цену защитных костюмов – на 12 млн грн", – говорится в сообщении.