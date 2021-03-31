Суд наложил на ЖЭКи Микитася штрафы в двойном размере за произвольные тарифы

Полтора десятка компаний, связанных с корпорацией "Укрбуд" экс-нардепа Максима Микитася, получили двойные штрафы за то, что не оплатили предыдущие штрафы Антимонопольного комитета.

Об этом сообщила "Лига антитраста".

АМКУ ранее оштрафовал на 1,02 млн грн ряд компаний за то, что они в 2016-2018 годах злоупотребляли монопольным положением при предоставлении услуг содержания домов и сооружений и придомовых территорий жилых комплексов, застройщиками которых были компании из той же корпорации "Укрбуд", передают Наші гроші/

Эти фирмы были наказаны за то, что применяли тарифы на содержание домов и территорий, которые не были утверждены органом, уполномоченным осуществлять установления таких тарифов.

Не уплатив штрафы в добровольном порядке, на что у обществ было два месяца со дня получения решений, теперь по решению суда они должны заплатить штраф в двойном размере, учитывая начисленную пеню. А это уже почти 2 млн грн, которые проиграли в судах компании "Форвард Киев-Сервис 001", "Форвард Киев-Сервис 02", "Форвард Киев-Сервис 03", "Форвард Киев-Сервис 04", "Форвард Киев- сервис 05", "Форвард Киев-сервис 06", "Форвард Киев-сервис 07", "Форвард Киев-сервис 08", "Форвард Киев-сервис 09", "Форвард Киев-сервис 10", "Форвард Киев-сервис 11", "Форвард Киев-Сервис 12", "Форвард Киев-Сервис 14", "Форвард Киев-Сервис 15", "Форвард Киев-Сервис 16".

Компании с орбиты корпорации "Укрбуд" Микитася не первый раз нарушают конкурентное законодательство и получают миллионные штрафы.

В мае и июне 2019 года временная административная коллегия АМКУ оштрафовала ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" за сговор на тендерах по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова, реконструкции гимназии № 59 имени А.М. Бойченко и строительства Шулявского моста на более 260 млн грн.

Не соглашаясь с решениями АМКУ, нарушители оспаривают их в суде. И за обжалованием идет только одна из двух компаний, обвиняемых в сговоре. И если по иску "Северо-украинский строительный альянс" решение АМКУ о заговоре на тендерах по строительству корпуса института сердечно-сосудистой хирургии и реконструкции гимназии признано недействительным, то этому же обществу суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительным решения о заговоре на тендере по строительству Шулявского моста.

"Спецстрой-Плюс" не оспаривал решений АМКУ о себе. Но в конце марта уже запланировано судебное заседание по иску АМКУ о взыскании с общества штрафа и пени за сговор на строительстве института и реконструкции гимназии. По решению суда бюджет может получить более 78 млн грн.

В июле 2020 года АМКУ также разоблачил картельный сговор других компаний корпорации - "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж" - в процедурах закупок, проведенных Чернобыльской АЭС и "Энергоатом". Тогда две компании получили штрафы на общую сумму более 116 млн грн.

Обжаловала решение АМКУ только "Укрэнергомонтаж", которой суд предоставил время для устранения недостатков искового заявления, но выполнены ли они, пока не известно.

"Как видим каждый год компании, связанные с "Укрбудом", наступают на "грабли", не исправляют свое поведение на тендерах, за что и получают наказание в виде значительных штрафных санкций, которые хоть добровольно, хоть по решению суда и все же необходимо платить" , - отметили в "Лиге антитраста".