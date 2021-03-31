РГК начала исследовать влияние водорода на работу бытовых газовых приборов

Специалисты РГК совместно с учеными из Института газа Национальной академии наук Украины приступили к огневым испытаниям на бытовых газовых приборах различных смесей водорода в реальных и лабораторных условиях.

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас испытания проводятся на спецполигоне в Житомирской области.

В ходе испытаний около 30 самых массовых моделей газовых приборов – котлов, плит и тд пройдут тестирование водородными смесями разной концентрации. Результаты экспериментов необходимы для безопасного и эффективного использования новых видов энергии и проходят в рамках второго этапа водородного проекта РГК.

В проекте задействованы все пять специальных полигонов РГК – кроме Житомирской области, это они расположены также в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

"Уникальность нынешних испытаний в том, что условия применения водорода на спецполигонах РГК максимально приближены к реальным – для этого на полигоне собраны уже бывшые в использовании газовые плиты и котлы наиболее популярных в Украине моделей", – отмечается в сообщении,

В ходе исследований концентрация водорода будет пошагово повышаться – с 5% до 10%, 20%, 30% и в завершении 50%. С помощью приборов специалисты собирают информацию об изменениях эффективности работы газового оборудования и выбросов углекислого газа.

"Приоритет нашего проекта – это безопасность работы с новыми видами энергии. Поэтому наши эксперименты всегда нацелены на практическое применение, ведь нам нужно разработать техническую политику редизайна все газовой системы для того, чтобы Украина смогла использовать все сильные стороны European Green Deal", – подчеркнул руководитель водородного проекта, директор департамента стратегического планирования РГК Станислав Казда.

Как сообщалось, первый этап водородного проекта РГК начался 6 августа на этом же полигоне в Житомирской области. Тогда в изолированную газовую систему, которая по конфигурации и материалам является моделью действующих газовых сетей, был закачан 99% водород. Затем такие же эксперименты были проведены на остальных спецполигонах РГК.

Полевые испытания на полигонах РГК продлятся до середины 2022 года. Их результаты, а также данные лабораторных исследований НАНУ и других научно-исследовательских центров позволят подготовить техническую политику для модернизации газораспределительных сетей Украины в рамках подготовки к трансформации энергетического сектора, связанной с инициативам European Green Deal.

В октябре 2020 года РГК вошла в European Clean Hydrogen Alliance, который работает под эгидой Европейской комиссии.

Напомним, РГК – сервисная компания, разрабатывающая инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, для повышения качества обслуживания клиентов, модернизацию отрасли, внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают 250 тыс. км газопроводов и 8 млн клиентов.