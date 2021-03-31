Власти Киева отказались возвращать повышенный лимит скорости на шоссе из-за велосипедистов

С 1 апреля в Киеве не будут возвращать повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует полностью необходимым критериям, а также учитывая требования велосообщества. Таким образом, на крупнейших магистралях города продолжит действовать ограничение скорости 50 км/ч.

Об этом сообщил директор КП "Центр организации дорожного движения Виктор Черний, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Он напомнил, что решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч на крупнейших автомобильных магистралях города.

"Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методике принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующим государственным нормам и стандартам", – сообщил Черний.

По словам чиновника, на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на этих улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество.

"Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч являются технической погрешностью и не учитываются при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! А на эти улице приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных. Такие выводы приводит велосообщество города, опирающиеся на официальные данные патрульной полиции", – рассказал Черний.

Как сообщалось, с 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, на зимний период было установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

В частности, в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч на следующих магистралях:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 года №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября".