Связанная с подрядчиком "Укравтодора" фирма купила месторождение графита за 45 миллионов

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) продала на электронных торгах Городнявский участок Буртынского месторождения графита в Хмельницкой области за 44,82 млн грн.

Согласно информации об итогах состоявшегося 31 марта аукциона, его победителем признано ООО "Спыс Украина", предложившее 44,82 млн грн при стартовой цене 21 млн грн без НДС, передает Интерфакс-Украина.

Кроме ООО "Спыс Украина", в торгах принимали участие еще две компании: ООО "Подземные ресурсы" с предложением 22,05 млн грн и ООО "Проспекторс" (22,21 млн грн).

Городнявский участок Буртынского месторождения расположен в Шепетовском районе Хмельницкой области, южнее с. Замороченье, в 1 км северо-восточной окраины с. Городнявка.

Вид полезного ископаемого – графит, подземные технические воды. Срок, на который предоставляется разрешение на добычу – 20 лет.

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"За право добывать графит дали 45 млн. По итогам электронных торгов, уже традиционный участник наших аукционов компания "Спыс Украина" с турецкими корнями получила право получить специальное разрешение на добычу графита в Хмельницкой области. Объект имеет значительный потенциал не только из-за разработки традиционного графитового сырья, но и из-за перспектив развития новейших технологий с использованием графена, при условии его коммерческой привлекательности извлечения из графита", – прокомментировал аукцион глава Госгеонедр Роман Опимах в Facebook.

При этом он отметил, что проект интересен и будет требовать системных усилий для его успешной реализации. Также ожидается интересная конкуренция между двумя проектами.

"Напомню, что в 2019 году еще одно графитовое месторождение было продано за 46 млн в Кировоградской области. Сейчас на нем уже проведено дополнительное бурение с получением проб керна и заканчивается оценка запасов по международной классификации, готовится проектное решение и отводится земля", – сообщил Опимах.

Как сообщалось, ООО "Спыс Украина", владельцем которого является проживающих во Львове гражданин Турции Фират Чакмак, в декабре 2020 года приобрело на аукционе право на разработку участка с залежами руд золота (площадь Желтоводская Днепропетровской обл.).

Компания также участвовала в аукционе Госгеонедр на спецразрешение по добыче каолина первичного и песка на Павловском месторождении (Криворожский р-н Днепропетровской обл.), однако уступила первенство ООО "Украинская компания по добыче песков и каолинов".

Как отмечают Наші гроші, до июля 2020 года владельцем ООО "Спыс Украина" был Караахметоглу Эмре, который вместе с нынешним бенефициаром фирмы входит в состав учредителей ООО "Солнечная энергия Хмельниччины". Эмре Караахметоглу известен ккак координатор турецкой группы компаний "Онур" в Украине.

"Онур" вошла в число избранных при президентстве Владимира Зеленского фирм, которые создали "дорожный картель" на Большом строительстве. Эти шесть фирм поделили между собой 67% всех подрядов "Укравтодора" на ремонт и строительство дорог.