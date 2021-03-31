Кабмин расширил доступ к льготным кредитам для предприятий креативных индустрий и туризма

Кабинет министров на заседании в среду, 31 марта, внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%", расширив возможность получения льготного финансирования для представителей сферы креативных индустрий и туризма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Таким образом, больше представителей сферы креативных индустрий и туризма смогут получить помощь от государства для развития бизнеса, экспорта, рефинансирования своих кредитов, что будет способствовать сохранению и функционированию их бизнеса в период действия карантина", – сказано в сообщении.

При этом в министерстве не уточняют сути внесенных в правила программы льготного кредитования изменений, отмечая, что принятое решение позволит восстановить активность предпринимателей, пострадавших от карантинных ограничений.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство планирует пересмотреть условия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", комментируя целесообразность выделения кредитов по программе на пополнение оборотных средств под 3% годовых для аграриев на фоне взлетевших мировых цен на продовольствие.

Он напомнил, что изначально целью программы льготных кредитов была поддержка инвестиционных проектов бизнеса.

"Рефинансирование старых долгов и "оборотка" должны дать возможность компаниям перевести дыхание на время кризиса. Думаю, сейчас стоит возвращаться к приоритетным задачам: развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест", – подчеркнул Марченко.

По данным Минфина , в последнее время объемы выданных банками льготных кредитов достигают 1,9 млрд грн за неделю, большинство из них предоставляется на пополнение оборотных средств.

В целом момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали 11 706 кредитов на общую сумму в 29 млрд грн. Из них 13,9 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования ранее полученных кредитов, 4,5 млрд грн предприниматели получили на инвестиции, еще 10,5 млрд в виде антикризисных кредитов для пополнения оборотных средств.