Образовательная платформа Coursera в ходе IPO получила оценку в $4,3 миллиарда

Coursera Inc., оператор образовательной онлайн-платформы, получила оценку в $4,3 млрд в ходе IPO, разместив акции по верхней границе заявленного ценового диапазона.

Об этом говорится в пресс-релизе Coursera.

Объем IPO составил $519 млн. В общей сложности было продано 15,73 млн акций: порядка 14,7 млн бумаг разместила сама компания, а оставшуюся часть - ее инвесторы, передает Интерфакс-Украина.

Акции были проданы по $33 за бумагу - верхней границе ценового диапазона, объявленного компанией перед IPO ($30-$33).

Организаторы IPO Coursera, среди которых Morgan Stanley и Goldman Sachs, могут доразместить еще 2,4 млн акций компании.

Торги бумагами Coursera стартовали на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером COUR.

Coursera, основанная в 2012 году профессорами Стэнфордского университета, работает более чем с 200 университетами и другими образовательными учреждениями, предлагая своим пользователям онлайн-курсы, а также возможность получить сертификаты и ученые степени по различным предметам и специальностям.

В 2020 году выручка компании увеличилась до $294 млн по сравнению с $184 млн годом ранее, чистый убыток вырос до $67 млн с $47 млн.

В июле прошлого года Coursera привлекла частное финансирование в размере $130 млн, получив оценку в $2,6 млрд.