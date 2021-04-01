Польский Getin Holding начал искать нового покупателя "Идея Банка" после отказа предыдущего

Претендент на покупку "Идея Банка" (Львов) и ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС, Киев) проинформировал их материнский Getin Holding S.A. (Польша) о том, что не будет подавать обязывающее предложение об их приобретении.

Об этом говорится в сообщении Getin Holding на Варшавской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"В связи с окончанием переговоров истекло предоставленное претенденту эксклюзивное право на ведение переговоров", – отмечается в документе.

"(Правлением) принято решение продолжить процесс продажи акций "Идея Банк Украина" и участия в "НФС", а также поручить Rothschild&Co дальнейшие действия по продаже 100% акций "Идея Банка Украина" и 100% доли в "НФС", в том числе, в частности, ведение переговоров с другими потенциальными инвесторами", – информирует Getin Holding.

Как сообщалось, Getin Holding S.A. 5 февраля 2021 года подписал договор о намерениях с неназываемым украинским покупателем о продаже 100% "Идея Банка". Согласно данным источников на рынке, вероятным покупателем банка выступал "Альфа Банк", однако официальное подтверждение этой информации отсутствует.

В начале января власти Польши провели принудительную реструктуризацию принадлежащего Getin Holding польского банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Bank Pekao S.A.

Однако в Национальном банке Украины заверили, что финансовое состояние украинского "Идея Банка" является удовлетворительным, а объем операций финучреждения со связанными лицами, в том числе с польским Idea Bank S.A. и материнской компанией Getin Holding S.A. крайне малы.

Напомним, в июне 2020 года инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании, основным владельцем которой является бизнесмен Лешек Чарнецкий.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (8,06 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 74 действующих банков.